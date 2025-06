Masiva movilización en Plaza de Mayo para apoyar a Cristina Kirchner

Una multitud se movilizó este miércoles a Plaza de Mayo para expresar su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La ex presidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

Frente a una Plaza colmada de militantes peronistas, organizaciones sociales y sindicales, Cristina envió un mensaje grabado, que fue reproducido en los altoparlantes dispuestos en el acto. En él, agradeció las muestras de afecto y lanzó duras críticas al Gobierno Nacional.

“Este modelo, que ahora encarna Milei, se cae. No solo porque es injusto, sino porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogur”, expresó la titular del Partido Justicialista.

“El verdadero poder económico sabe que esto se cae, por eso estoy presa”, agregó.

Durante su intervención, Cristina evocó las consignas del peronismo y se mostró emocionada por el respaldo: “Lo que más me gustó fue escuchar otra vez ‘vamos a volver’. Me gusta porque revela una voluntad: que los laburantes lleguen a fin de mes, que los chicos coman, que vuelvan los libros y las computadoras a las escuelas”.

También se refirió a su situación judicial: “¿Por qué si dicen que estoy acabada no me dejaron competir? No me dejan porque saben que pierden”, sentenció.

“Pueden encerrarme a mí, pero no al pueblo argentino. Los que tienen miedo son ellos, no nosotros”, aseguró.

En otro tramo de su mensaje, la expresidenta remarcó: “Vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje. Con amor profundo por esta patria”.

Finalmente, Cristina aseguró que estará presente “desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea”, y convocó a su militancia a mantenerse unida y organizada. “Vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria”, concluyó.

El acto cerró con el canto masivo de “vamos a volver”, acompañado por las canciones “Todo preso es político” y “Pinturas de guerra”, en una jornada que reactivó la movilización política del peronismo.