Trump: "Todos deben evacuar Teherán inmediatamente"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró este lunes que no permitirá que Irán posea armas nucleares, e instó a que todos evacúen la capital iraní, Teherán, de manera inmediata.

En una publicación en Truth Social, Trump reiteró que la nación persa debió haber llegado a un acuerdo sobre su programa nuclear antes de que Israel lanzara ataques contra su territorio. "Irán debía haber firmado el 'acuerdo' que les dije que firmaran. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas. En pocas palabras, Irán no puede tener un arma nuclear. ¡Lo dije una y otra vez! ¡Todos deberían evacuar inmediatamente Teherán!", instó el líder republicano.

Esta misma jornada, Trump declaró que el acuerdo entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de la nación persa se firmará tarde o temprano; y que en caso contrario "algo sucederá".

"Le di a Irán 60 días y dijeron 'no', y el día 61 ustedes vieron lo que pasó. [...] Y como he estado diciendo, creo que el acuerdo se firmará o pasará algo, pero el acuerdo se firmará. Creo que Irán sería tonto si no lo firmara", sostuvo al margen de la cumbre del G7.

Asimismo, Trump evitó responder a la pregunta sobre si quiere un cambio de régimen en Irán, y se limitó a pronunciarse sobre la posesión de las armas nucleares por Teherán. "Quiero que no haya armas nucleares en Irán y vamos por buen camino para asegurarnos de que así sea", subrayó.

En los últimos meses, Omán ha mediado en cinco rondas de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, aunque la ronda más reciente se canceló un día después de que Israel lanzara una amplia ofensiva aérea contra la República Islámica.

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo que el país hebreo, con sus ataques no provocados, quería socavar la celebración de estas negociaciones pacíficas entre Washington y Teherán. Así, aseguró que Teherán "confía en el carácter pacífico de su programa nuclear" y quería seguir las negociaciones para presentar su propuesta para un nuevo acuerdo nuclear.

Mientras, The Jerusalem Post reportó que se espera que Trump presente a las autoridades iraníes una oferta de "última oportunidad", que podría ser ligeramente mejor que la propuesta anterior que la Administración estadounidense hizo a Teherán. Así, según el periódico, la condición estará basada en el principio expresado por EE.UU. de que el país persa abandone por completo el enriquecimiento de uranio