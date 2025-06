El peronismo se prepara para marchar en apoyo a Cristina mientras la Justicia define la prisión domiciliaria

El peronismo se alista para marchar este miércoles desde la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, hasta los tribunales de Comodoro Py, donde la expresidenta será notificada sobre la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa Vialidad Nacional. Este lunes se confirmó que la convocatoria será a las 10 de la mañana.

En los últimos días, diversas tribus se dieron cita en la sede del Partido Justicialista (PJ) nacional, en la calle Matheu, con el objetivo de coordinar la logística de una movilización que se espera sea masiva. Será, además, una demostración de fuerza para un peronismo que busca retomar la iniciativa, en este caso con el frente externo como aglutinador.

El puntapié inicial ocurrió la semana pasada, cuando apenas horas después de conocido el fallo de la Corte, el Consejo Nacional del PJ sesionó, con Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno como invitados estelares, en una convocatoria amplia a la que acudieron todas las escisiones de un justicialismo en alerta.

El gran ausente de la ocasión fue Axel Kicillof. El senador José Mayans, delegado por Cristina como articulador de los distintos sectores, argumentó que esta semana habría otra reunión con los gobernadores de Unión por la Patria (UP) y que por eso no se le cursó invitación. Quien sí estuvo en el mitin fue el riojano Ricardo Quintela, aunque no en su rol de jefe provincial sino como titular del PJ de su distrito.

Hasta el momento no se convocó formalmente a los mandatarios de UP, aunque algunos de ellos podrían participar de la movilización. Apenas conocida la decisión del máximo Tribunal, todos cerraron filas detrás de Cristina. Desde números puestos como Kicillof, Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto y el formoseño Gildo Insfrán, hubo también respaldo de los díscolos Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

Lo propio hicieron Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Del cónclave en el partido surgió la idea de acompañar a la expresidenta con una masiva movilización, convocando a militantes y dirigentes de todas las provincias del país. La idea, además de la demostración de fuerza, es presionar para que la Justicia acepte el pedido de prisión domiciliaria para que Cristina pueda cumplir la condena en el departamento de Salta y Humberto 1, donde reside actualmente.

Este fin de semana, en tanto, una nueva reunión convocó a 250 intendentes de todo el país, quienes manifestaron su respaldo a la dos veces presidenta. En la mesa principal, dijeron presente Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar), entre otros.

Estuvieron, también, los senadores Eduardo "Wado" de Pedro y Anabel Fernández Sagasti.

Los alcaldes se comprometieron a sumar esfuerzos para garantizar que la movilización sea masiva, con el objetivo de que Cristina "vuelva a su casa y no permitir la humillación a la que quiere someterla la mafia judicial".

Advertencia por "infiltrados"

Este lunes, Mayans se refirió a los sucesos en torno a la exvicepresidenta y aseguró que "tenemos una Corte Suprema que desconoce el sistema federal de gobierno", y denunció que el macrismo intentó usar Ficha Limpia contra Cristina, pero, como no pudo, avanzó con la causa judicial.

"La propuesta de Ficha Limpia sacó 15% en la ciudad de Buenos Aires. Cuando se casó Ficha Limpia, el grupo de Lago Escondido hizo que avanzara la causa contra Cristina, un proceso viciado de nulidad", advirtió el legislador en diálogo con Futurock.

Al respecto, indicó que a partir de ahora "cualquier Presidente, por cualquier decisión que tome una persona que esté afectada por corrupción, va directamente preso". Acto seguido, denunció que "la persona que representa los intereses del pueblo argentino ha sido atacada injustamente".

En referencia a la marcha de este miércoles, el vicepresidente del PJ alertó por la posible presencia de "infiltrados" y acusó que ese es un "modus operandi" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Cuando quieren dispersar las marchas, lo único que falta es que digan que hay grupos terroristas. Buscan infundir terror, diciendo 'no vayan porque va a haber lío'", evaluó.

Por otra parte, en la Justicia analizaban notificar vía Zoom a Cristina, como un intento de desactivar la marcha. Sin embargo, en cuarteles peronistas ratificaron que la misma se realizará en cualquier escenario, incluso si la expresidenta no tuviera que salir de su casa para completar el proceso.