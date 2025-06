Con Messi desde el arranque, Argentina recibe a Colombia en el Monumental

La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, recibe este martes a las 21 a Colombia en el estadio Monumental, por la antepenúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con varias bajas y regresos, el entrenador Lionel Scaloni perfila el equipo con algunas certezas y otras decisiones que se definirán sobre la hora.

Lionel Messi será titular, tal como lo confirmó el DT en conferencia de prensa. El capitán volverá al once inicial en lugar del joven Nico Paz. Otra aparente certeza es la continuidad de Thiago Almada, quien se mantuvo en el equipo durante el último entrenamiento.

En cambio, hay dos posiciones en las que persisten las dudas. En el lateral izquierdo, Facundo Medina parecería imponerse sobre Valentín Barco para cubrir la vacante de Nicolás Tagliafico, suspendido por acumulación de amarillas. En el mediocampo, Leandro Paredes podría reaparecer en lugar de Giuliano Simeone, aunque esa decisión se tomará sobre la hora.

Entre los regresos confirmados, Nicolás Otamendi y Enzo Fernández volverán al equipo titular tras cumplir sus respectivas sanciones. Ingresarán por Leonardo Balerdi y Exequiel Palacios, respectivamente.

La jornada de Eliminatorias podría dejar nuevos clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además del cruce entre Argentina y Colombia, se disputarán otros cuatro partidos: Bolivia vs. Chile en El Alto, Uruguay vs. Venezuela en Montevideo, Brasil vs. Paraguay en São Paulo y Perú vs. Ecuador en Lima.

Ecuador y Paraguay podrían asegurar su clasificación directa si ganan sus respectivos encuentros y Venezuela no suma de a tres. También podrían lograrlo con un empate, siempre que la Vinotinto pierda. Brasil, por su parte, necesita vencer a Paraguay para asegurarse al menos el repechaje. Si gana y Venezuela pierde, confirmará su pasaje directo al Mundial.