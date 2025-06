“Me declaro inocente”: los exjefes de la Policía de Santa Fe hablaron en el juicio por el fraude en Logística

Por Santotomealdía



En la recta final del juicio por el fraude en el Departamento de Logística (D4) de la Policía de Santa Fe, los exjefes de la fuerza Rafael Grau y Omar Odriozola declararon ante el tribunal y reafirmaron su inocencia. Lo hicieron durante la séptima jornada del debate oral, en el que la Fiscalía los acusa de haber liderado una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial entre 2015 y 2016.

“Prefiero que me fusilen en la plaza antes que aceptar una coautoría en hechos que jamás se me pasaron por la cabeza”, dijo Grau en un extenso testimonio de más de dos horas. El exjefe policial repasó su breve gestión al frente de la fuerza, recordó que su prioridad era su salud y que no tuvo participación en las maniobras bajo investigación. “No di órdenes, no dividí roles, no fui parte de ninguna asociación”, insistió.

En el mismo sentido se expresó Omar Odriozola, quien condujo la Policía provincial entre 2013 y 2015. “Le dediqué mi vida a la institución, y jamás tuve contacto directo con las cuestiones administrativas del D4”, declaró. Relató que durante su gestión enfrentó situaciones críticas como la persecución a bandas criminales y el despliegue de fuerzas federales en la provincia, lo que —según aseguró— le demandaba jornadas extensas y viajes constantes.

Ambos exjefes argumentaron que los trámites administrativos llegaban ya verificados por las áreas correspondientes y que ellos solo cumplían con el último paso formal. Grau, en particular, remarcó que había implementado mecanismos de control al asumir y que si hubiera detectado irregularidades las habría denunciado.

La causa se originó por una denuncia presentada en 2016 por el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, y la investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos. Según los fiscales, Grau y Odriozola aprovecharon su jerarquía para habilitar maniobras fraudulentas vinculadas a la reparación de móviles policiales.

La mayoría de los acusados ya cerró su situación procesal mediante juicios abreviados, pero los exjefes decidieron afrontar el juicio oral. La Fiscalía anticipó un pedido de nueve años de prisión para ambos. Los alegatos de clausura se realizarán el martes 17 y el veredicto será anunciado el jueves 19 de junio.