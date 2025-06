Jornada clave para la paritaria municipal: se reanuda la negociación salarial

La negociación paritaria de los trabajadores municipales tendrá este martes una instancia decisiva. Representantes de los intendentes y presidentes comunales se reunirán con FESTRAM a las 13 horas en Casa de Gobierno, con el objetivo de destrabar el conflicto salarial y alcanzar un nuevo acuerdo.

La reunión fue convocada por los intendentes, tras varias gestiones que derivaron en la suspensión del plan de lucha dispuesto por el gremio. Desde FESTRAM esperan una propuesta superadora que contemple la pérdida del 4,5% registrada en el primer trimestre y permita actualizar el salario básico, para garantizar aumentos reales frente a la inflación.

“Queremos que el aumento impacte en el básico y no se traduzca en cifras no remunerativas, porque eso perjudica a todos, en especial a los jubilados”, expresó Mauricio Herzog, dirigente de la federación, en diálogo con Radio Nova. Además, reiteró que es fundamental que los incrementos lleguen también al sector pasivo, ya que en el último acuerdo ese compromiso no fue respetado.

En ese marco, desde la FESTRAM insistieron en que la mesa paritaria debe ser el ámbito para resolver el conflicto, pero advirtieron que si no hay avances concretos evaluarán nuevas medidas de fuerza. “No estamos discutiendo caprichos, sino los derechos de los trabajadores”, afirmó Herzog.

El resultado de la reunión podría definir el rumbo del conflicto gremial, que hasta ahora se mantiene en suspenso a la espera de una respuesta oficial.