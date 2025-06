Paritaria municipal: este martes a las 13 horas retoman la negociación salarial

Por Santotomealdía



La paritaria municipal tendrá un nuevo capítulo este martes, luego de que los intendentes y presidentes comunales se comprometieran a retomar la discusión salarial con FESTRAM. La reunión se llevará a cabo a partir de las 13 horas en Casa de Gobierno, según confirmó Mauricio Herzog, representante de la federación sindical, en una entrevista concedida a Nova al día por Radio Nova 97.5.

“Los intendentes se comunicaron con nosotros y vamos a realizar una reunión. Esperamos poder destrabar la situación y llegar rápidamente a un acuerdo salarial tanto para el sector activo como pasivo”, manifestó Herzog, quien aclaró que si bien no hubo convocatoria formal del Gobierno provincial, toman la invitación como oficial por haberse planteado en el ámbito de la Casa de Gobierno. Cabe recordar que, en ese marco, FESTRAM suspendió las medidas previstas para esta semana.

Entre los reclamos principales, los trabajadores piden que se actualice el básico con el 4,5% perdido en el primer trimestre, que no se incorporen cifras no remunerativas y que la suba impacte también en los jubilados y pensionados, quienes no vieron reflejadas las mejoras anteriores pese a los aportes realizados.

“Es importante que lo acordado en paritaria también llegue al sector pasivo. No depende sólo de los intendentes, pero sí de su responsabilidad de exigirlo ante las cajas jubilatorias”, subrayó el dirigente.

Expectativas de un acuerdo

Herzog remarcó que “los intendentes han demostrado responsabilidad en las negociaciones anteriores” y confió en que la convocatoria no será un mero intento de frenar las medidas de fuerza, sino una instancia real para presentar una propuesta superadora. “Sabemos que no quieren dilatar la discusión. Nosotros tampoco: queremos que nuestros compañeros y compañeras tengan una respuesta concreta y que ese dinero llegue cuanto antes”, afirmó.

El sindicalista destacó que uno de los puntos fundamentales para el gremio es que las mejoras salariales impacten directamente en el salario básico, lo que garantizaría también una mejor actualización a futuro y evitaría la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Respecto de los trabajadores pasivos, Herzog fue categórico: “No podemos seguir permitiendo que se firmen acuerdos que luego no llegan a los jubilados. Ellos también hicieron sus aportes y merecen que se respete su derecho a una actualización justa”.

En cuanto a las expectativas para la reunión de este martes, Herzog insistió en que la FESTRAM está dispuesta al diálogo, pero advirtió que si no hay avances concretos, analizarán nuevas medidas de fuerza.

“Queremos evitar el conflicto, pero también necesitamos resultados. No estamos discutiendo caprichos: estamos defendiendo el salario y los derechos de los trabajadores”, concluyó.