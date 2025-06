Clara García: “Agroactiva muestra a Santa Fe como motor del desarrollo productivo de Argentina”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, participó de la apertura oficial de la 31ª edición de Agroactiva que se desarrolla en Armstrong, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y otras autoridades nacionales, provinciales y locales.

“Agroactiva es un orgullo para Santa Fe porque es hija de esta tierra y muestra como esta provincia bombea desarrollo hacia todo el país pese a no recibir a cambio ni siquiera el mantenimiento de las rutas nacionales por las que la producción llega a los puertos”, expresó García en declaraciones a la prensa.

La legisladora destacó el compromiso de la familia Nardi, organizadora de la feria, con la agroindustria santafesina y argentina, y puso en valor la presencia de la provincia con un stand de grandes dimensiones que, según sostuvo, "refleja la visión estratégica de un Estado que apoya a un sector que genera riqueza y trabajo".

“Año a año Agroactiva muestra cómo los santafesinos trabajan, crean, fabrican, producen y vienen con todo su entusiasmo a exponerlo a todo el país y también al extranjero", afirmó García, subrayando que “la dicotomía campo-industria o campo-ciencia se ha diluido por completo”. "Hoy hablamos de Agrobioindustria, es decir, de la producción agropecuaria y la industria metalmecánica más el aporte de la biotecnología e, inclusive, de la inteligencia artificial", remarcó.

La presidenta de la Cámara baja resaltó también el rol de las instituciones del arco científico-tecnológico, como el Inta, el Conicet, las universidades, el Polo Tecnológico y la Agencia de Desarrollo de Rosario, subrayando que "la articulación público-privada ha sido fundamental para lograr los resultados que vemos hoy". Además, destacó la presencia de sectores como logística, transporte y servicios financieros.

Críticas a las retenciones

En otro tramo de sus declaraciones, García contrapuso "la sostenida vocación innovadora y productiva que anima a todos esos actores con el castigo que se impone desde el gobierno nacional a través de las retenciones".

"No solo le quitan recursos al campo y frenan su crecimiento, sino que encima no vuelven a la provincia en obras prioritarias", cuestionó. "Hoy vemos cómo ni siquiera se garantizan la transitabilidad de las rutas al punto de poner en riesgo la vida de las personas", agregó.

Finalmente, García recordó las palabras del gobernador Pullaro al señalar que "la Argentina no sale adelante sin el campo, lo que en parte equivale a decir que no sale sin Santa Fe" y concluyó: "No necesitamos subsidios, sino solo las condiciones para desplegar nuestras capacidades".