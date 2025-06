Conflicto en el Hospital Garrahan: sin acuerdo y con nuevas medidas de fuerza

El conflicto en el Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo tras el anuncio de un aumento salarial para los médicos residentes. Sin embargo, desde la Asamblea de Residentes desmintieron que hayan recibido una propuesta oficial y denunciaron la falta de comunicación directa por parte del Ministerio de Salud.

El comunicado difundido por el hospital a través de sus redes sociales informaba que los residentes pasarían a percibir $1.300.000 a partir del 1º de julio, elevando su salario desde los actuales $797.000. Según detallaron, el aumento provendría de la eliminación de "desvíos presupuestarios" y "personal fantasma" mediante el nuevo sistema de control biométrico de asistencia.

No obstante, Azul Santana, residente de pediatría del Garrahan, aclaró: “No tenemos ninguna oferta oficial. El hospital no es nuestro empleador directo, es el Ministerio de Salud”. Además, cuestionó la vía utilizada para anunciar la medida y resaltó que los residentes no fueron contactados formalmente. "La publicación no está firmada por nadie", indicó en declaraciones radiales.

Según Santana, los residentes trabajan entre 60 y 70 horas semanales, incluyendo guardias los fines de semana, y considera insuficiente el salario ofrecido en relación con la carga horaria: "Dividido por 298 horas mensuales, no llega a $5.000 por hora".

En el comunicado de la Asamblea de Residentes, lamentaron la falta de mesas de diálogo y exigieron “propuestas concretas a corto y largo plazo” para resolver el conflicto. Mientras tanto, mantienen la medida de fuerza y prevén realizar una nueva asamblea general el martes 3 de junio.

Por su parte, desde el Gobierno insisten en que el conflicto está impulsado por sectores gremiales que buscan mantener "privilegios" y remarcan que el hospital atraviesa una "transformación profunda" para erradicar “desvíos y gastos superfluos”. No obstante, las declaraciones del presidente Javier Milei, quien asoció el conflicto con la existencia de "ñoquis", sumaron tensión al reclamo.

El conflicto sigue sin una solución clara, con un sector del personal del Garrahan que reclama no solo por los salarios, sino también por la falta de canales oficiales de negociación.