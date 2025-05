Liga Santafesina: Floresta busca acercarse a la punta ante Belgrano

Por Santotomealdía



La Liga Santafesina de Fútbol tendrá actividad este fin de semana con la recuperación de la décima fecha de la Primera B y la continuidad de la undécima jornada de la Primera A. Los equipos santotomesinos tendrán compromisos relevantes, con Floresta como uno de los grandes protagonistas.

En la Primera B, Floresta recibirá a Belgrano de Coronda desde las 15:30 horas en su cancha de barrio 12 de Septiembre. El equipo santotomesino, que suma 18 puntos, buscará un triunfo que le permita acercarse a los líderes Las Flores II y Santa Fe Fútbol, ambos con 22 unidades y que este sábado se enfrentarán entre sí. El duelo de Floresta también tendrá transmisión en vivo a través de FM Nova 97.5 y FM Récord 89.7.

El resto de los equipos santotomesinos en la B tendrán la siguiente programación: Don Salvador visitará a Los Juveniles, mientras que Los Piratitas será local ante San Cristóbal. Atenas, por su parte, ya disputó su partido y venció 4 a 2 a Los Canarios.

Primera B – Fecha 10 Deportivo Santa Rosa vs. Nuevo Horizonte

Las Flores II vs. Santa Fe Fútbol

El Cadi vs. Banco Provincial

Los Juveniles vs. Don Salvador

Los Piratitas vs. San Cristóbal

Loyola vs. Atlético Arroyo Leyes

Floresta vs. Belgrano



Ya jugados:

El Pozo 9 - Peñaloza 0

Atenas 4 - Los Canarios 2

Deportivo Agua 1 – Defensores de Alto Verde 5

En la Primera A, se disputará la undécima fecha. Academia AC, que estrenará a Juan Villalba como nuevo entrenador, tendrá un desafío importante visitando a Ateneo Inmaculada. Independiente, en tanto, jugará en Sauce Viejo ante Vecinal Gálvez, un rival siempre complicado.

La fecha comenzó este viernes con la victoria de Nacional sobre Juventud Unida (2-1) y el empate entre Colón y La Salle (2-2). Cabe mencionar que los partidos de El Quillá, Sanjustino y Universidad fueron reprogramados por su participación en la Copa Santa Fe.