"Catástrofe educativa": Goity deberá dar explicaciones ante la Legislatura

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe resolvió citar al ministro de Educación, José Goity, para que brinde un informe pormenorizado sobre los resultados de la prueba de lectura realizada a fines de 2024. La medida fue impulsada por el legislador justicialista Marcos Corach, tras la definición del propio Goity de que la situación actual representa una "catástrofe educativa".

"Así como en diciembre del 2023 nos pidieron una declaración de Emergencia Educativa y se le dieron herramientas al gobierno, nosotros como diputados tenemos no solo el derecho sino la obligación de saber qué es lo que tiene pensado el ministro ante esta declaración", sostuvo Corach.

En ese sentido, el legislador expresó que la calificación de "catástrofe" amerita explicaciones detalladas. "En su informe hay referencias que son inexactas o que pretendemos discutir. La idea es que venga, y poder poner blanco sobre negro en términos de cuál es el diagnóstico que tienen", agregó.

Corach también puso en foco el rol de los docentes en este escenario: "Tienen una paritaria inconclusa, un conflicto abierto. Si el plan para salir de esta situación no los incluye, estará incompleto. Los docentes son parte de la solución".

En los fundamentos del proyecto se señala que múltiples voces del ámbito educativo cuestionaron el enfoque pedagógico utilizado en la evaluación. "Se prioriza una mirada reduccionista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desconociendo las trayectorias, los contextos y la dimensión cultural de la alfabetización", advierte el documento.

Por su parte, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, relativizó los resultados de la prueba. "No es que no saben leer. No aprobaron una prueba estandarizada con una metodología cuestionable", afirmó.

Además, se puso en discusión el "Plan Raíz", lanzado por el Ministerio de Educación. Los críticos advierten que su diseño y los instrumentos utilizados responden más a una lógica productiva estandarizada que a una política educativa situada e inclusiva.

"Estas consideraciones no deslegitiman la necesidad de evaluar ni de diagnosticar, sino que invitan a una reflexión crítica que esta Cámara no puede eludir", concluye el texto aprobado por Diputados.