Santa Fe mantiene la renovación presencial de licencias de conducir, con controles médicos

A raíz de los cambios introducidos por el Gobierno Nacional en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la Provincia de Santa Fe confirmó su adhesión parcial a la nueva normativa. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, junto a funcionarios del organismo, brindó precisiones sobre cómo se implementarán las modificaciones en el territorio provincial.

Torres destacó que la renovación de licencias para conductores particulares seguirá siendo de manera presencial, en los 105 Centros de Emisión de Licencias (CELs) habilitados. La Provincia no adhiere al nuevo sistema nacional que permite renovar mediante la presentación online de un certificado médico. “Un simple certificado médico es un retroceso. La evaluación médica presencial asegura controles rigurosos, lo que constituye una responsabilidad del Estado para resguardar la seguridad vial”, sostuvo.



En cuanto a la licencia digital, Torres informó que se trabaja en la integración con la aplicación Mi Argentina, aunque aclaró que en Santa Fe la licencia física seguirá siendo válida. A futuro, ambas versiones tendrán la misma validez legal, permitiendo al ciudadano elegir la presentación del documento en controles viales.



Uno de los principales cambios afecta a los conductores profesionales de transporte de pasajeros y de carga. Desde este lunes, rige en la provincia la nueva Licencia Provincial Interjurisdiccional, que reemplaza a la anterior Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti). Esta credencial será emitida en los CELs y exigirá los mismos requisitos: exámenes teóricos, prácticos y psicofísicos.



La medida apunta a garantizar estándares uniformes de evaluación en Santa Fe y aplicar un mayor control sobre quienes desarrollan actividades de riesgo al volante. Las clases C, D y E pasarán a tener carácter interjurisdiccional. Para las licencias D1 y D2, utilizadas exclusivamente dentro del territorio provincial, se aplicará la leyenda “Jurisdiccional Provincial” y se emitirán en centros específicos como Rosario, Santa Fe, Firmat, Rafaela y Reconquista.



Respecto a la vigencia de las licencias, Santa Fe mantiene los plazos actuales, coordinados con las provincias de Córdoba y Entre Ríos. Los conductores entre 21 y 45 años tendrán una validez de dos años, mientras que los mayores de 46 deberán renovar cada un año. Esta decisión contrasta con la propuesta nacional de una validez de cinco años, considerada excesiva por las autoridades provinciales

.

Por último, Torres explicó que la nueva Licencia Provincial Interjurisdiccional será obligatoria para quienes transporten carga o pasajeros entre provincias. Sin embargo, quedarán exentos -por el momento- choferes de taxis, remises y colectivos que trabajen dentro del ámbito provincial. “Hemos dispuesto un período transitorio para estos sectores, durante el cual no será necesario que tramiten esta nueva licencia”, concluyó el funcionario.