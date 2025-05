El Ministerio de Educación pide a los padres lleven a los chicos a las escuelas este miércoles

La secretaria General del Ministerio de Educación de Santa Fe, María Martín, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que aseguró que este miércoles 14 de mayo las escuelas públicas estarán abiertas, y pidió a los padres que manden a sus hijos a los establecimientos. Así lo hizo al referirse a una medida de fuerza anunciada para ese día por uno de los gremios docentes.

“Queremos pedirles a todos los padres y madres de la provincia que lleven a sus chicos a las escuelas, que este miércoles van a estar abiertas. Nosotros estamos convencidos que en los aprendizajes cada día cuenta, y hay mucho por hacer”, y recordó que “hace pocos días conocimos los resultados de la prueba Aprender, que expusieron problemas en la comprensión de la lectura: a nosotros no nos sorprenden, y para revertir esos resultados, en el marco de muchas estrategias, también es muy importante que los chicos estén en las aulas aprendiendo”.

Asimismo, Martín dijo que “las instituciones educativas tienen la responsabilidad y van a recibir a los chicos, independientemente del ejercicio del derecho que tenga el docente que quiera hacer paro”. Añadió que “el Ministerio de Educación va a acompañar todo el proceso por cualquier necesidad, con un relevamiento territorial, acompañando a los directivos de las distintas instituciones para que el proceso se desarrolle con normalidad”.

En ese sentido, la funcionaria explicó que “aquel docente que quiera ir a trabajar, como es una metodología que viene implementando el gobierno, tiene que hacer una declaración jurada de prestación de servicios para corroborar que, aquel que trabaja, cobra. Quien no lo haga, no”.

Situación crítica en aprendizajes

María Martín también remarcó que “quienes son perjudicados con estas medidas (de paro) son los chicos, y para nosotros eso es insostenible”. Sostuvo que “tenemos una situación crítica en materia de aprendizajes”, y aseguró que “nosotros tenemos herramientas para revertirlas, y lo vamos a lograr”.

Agregó que “en pocos días vamos a dar los números precisos de la evaluación que hicimos en noviembre del año pasado, que es nominal, y que nos va a permitir seguir las trayectorias uno a uno para revertir esos resultados”.

En ese sentido, también comparó que “las escuelas públicas sí tienen medida de fuerza, y las escuelas privadas no, lo que sigue incrementando la brecha entre la educación pública y privada”. Afirmó que “esa falta de continuidad no es inocua, sino que impacta en los aprendizajes de los chicos y chicas de la provincia, en particular en las escuelas públicas”.

El mejor ofrecimiento

Finalmente, Martín se refirió al ofrecimiento del Gobierno durante la paritaria, y afirmó que “esta es la mejor propuesta que pudimos hacer” (8 % trimestral, compensación a quienes no cubrieron la inflación en meses anteriores, y 75.000 pesos de piso como aumento).

Indicó que “nosotros vivimos en un contexto de dificultad”, y que “este es el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia para sostener los salarios de los trabajadores del Estado”.