Una camiseta de Colón y una foto familiar: la historia de cinco hermanos que se reencontraron tras 25 años

Una camiseta de Colón y una foto familiar. Dos objetos simples, pero cargados de recuerdos, se convirtieron en los únicos lazos tangibles que mantuvieron vivo el vínculo entre cinco hermanos separados en su infancia. Adán, Graciela, Norma, Carlos y Marcelo atravesaron una historia marcada por la separación, el silencio y la búsqueda. Hoy, 25 años después, el reencuentro fue posible.

La separación se produjo en el año 2000, luego de una denuncia vecinal en la ciudad de Santa Fe. Los hermanos, que se criaban solos, fueron derivados por orden judicial: Adán, de 8 años, quedó al cuidado de un tío, mientras que Graciela (7), Norma (5), Carlos (4) y Marcelo (2) fueron trasladados a la Casa Cuna. Poco tiempo después, Graciela y Norma fueron a vivir con familiares. Carlos y Marcelo fueron dados en adopción, perdiendo contacto con el resto de sus hermanos.

“Me dolió muchísimo la separación porque me sacaron a mi familia”, recordó Adán, al rememorar aquellos años de infancia. “Esa camiseta era lo único que me había quedado de él cuando no teníamos nada más”, agregó sobre la prenda que pertenecía a Carlos, uno de los más pequeños. Fue ese gesto —conservar, cuidar, enmarcar la camiseta— lo que mantuvo viva la esperanza del reencuentro.

Con el paso del tiempo, Adán decidió iniciar la búsqueda de sus hermanos. “Siempre estuvimos en la búsqueda de nuestros hermanos. Fue por Adán, que se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos, que finalmente lo conseguimos”, relató Graciela, quien hoy tiene 31 años. “Si no hubiese sido de esa manera, seguiríamos en la misma de no saber dónde reconstruir nuestra identidad”, reflexionó.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia tomó intervención tras el pedido de Adán y puso en marcha un trabajo interdisciplinario. El proceso incluyó la búsqueda de partidas inmovilizadas, localización de domicilios actuales, citaciones, entrevistas y el acceso al expediente de adopción. La investigación avanzó con delicadeza, teniendo en cuenta el impacto emocional de cada paso.

Tres de los hermanos reunidos junto al secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, tras el reencuentro facilitado por la intervención del Estado provincial. (Foto: GSF)

“Cuando me llaman mis hermanas y me cuentan que había aparecido Carlitos, me cambió la vida”, expresó Adán luego del primer contacto. Aquel recuerdo guardado por años, la camiseta rojinegra, encontró finalmente su destinatario. “Sentíamos que él la tenía que tener, por eso Adán la había enmarcado para conservarla y dársela a Carlos cuando se volvieran a encontrar”, contó Norma.

El reencuentro fue también una oportunidad para resignificar los objetos guardados, pero sobre todo para reconstruir la historia. “La Secretaría acompaña el proceso de reencuentro y la construcción de una nueva historia para estos cinco hermanos, respetando los tiempos individuales para la reconstrucción de su identidad”, explicaron desde el organismo.

El secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, remarcó que “el derecho a la identidad, inherente a todo ser humano, exige la máxima protección del Estado”. Y agregó: “Tenemos como función primordial la defensa del derecho a la identidad biológica, brindando acompañamiento y asesoramiento a quienes buscan conocer sus orígenes o tienen interrogantes sobre su identidad”.

La Ley Provincial Nº 13.725, sancionada en 2017, reconoce este derecho e impone al Estado la obligación de facilitar la búsqueda de orígenes. Santa Fe fue pionera en esta normativa, que sentó un precedente e inspiró a otras jurisdicciones del país.

La historia de Adán, Graciela, Norma, Carlos y Marcelo es, en definitiva, la historia de muchas familias atravesadas por separaciones forzadas. Pero también es un testimonio esperanzador sobre la memoria, la persistencia y el derecho a reconstruir la propia historia. Porque, como demuestran ellos, nunca es tarde para reencontrarse.

Quienes deseen iniciar una búsqueda o tengan dudas sobre su identidad biológica pueden comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia al (0342) 4574915.