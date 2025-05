Academia AC y El Quillá, un duelo con mucho en juego y transmisión de Radio Nova

La Liga Santafesina de Fútbol disputará este sábado una nueva jornada del Torneo Apertura 2025, correspondiente a la octava fecha tanto en Primera A como en Primera B. Los equipos de nuestra ciudad serán protagonistas en ambas categorías, en una jornada que puede ser clave para sus aspiraciones.

En la máxima división, uno de los encuentros destacados será el que disputen Academia AC y Náutico El Quillá. El partido se jugará desde las 15:30 en el Club de ex empleados de Fiat, donde Academia hace las veces de local. El partido será transmitido en vivo por Radio Nova 97.5, en simultáneo con FM Récord 89.7, desde las 15:00. El equipo santotomesino necesita sumar para engrosar su promedio y escapar de los puestos comprometidos en la tabla del descenso.

Por su parte, Independiente visitará a Juventud Unida con el objetivo de continuar entre los principales animadores del campeonato. El conjunto de nuestra ciudad tuvo un buen inicio de torneo y buscará consolidarse en los puestos de arriba.

En la Primera B, también habrá acción para casi todos los equipos de Santo Tomé. Floresta será local ante Deportivo Santa Rosa, con la misión de recuperar terreno tras algunas fechas sin triunfos. Don Salvador visitará a El Pozo, mientras que Loyola jugará como local frente a San Cristóbal. Además, Los Piratitas recibirán a Banco Provincial. Atenas no jugará esta fecha, ya que su partido ante Defensores de Peñaloza fue postergado.

Primera A - Fecha 8 Viernes 9 de mayo

21:30 | Sanjustino vs. Deportivo Nobleza



Sábado 10 de mayo

15.30 | Pucará vs. Colón de San Justo

15:30 | Sportivo Guadalupe vs. Newell’s Old Boys

15:30 | La Salle Jobson vs. Gimnasia y Esgrima

15:30 | Academia AC vs. Náutico El Quillá

15:30 | Juventud Unida vs. Independiente

15:30 | Cosmos vs. Ateneo Inmaculada

15:30 | Ciclón Racing vs. Colón

15:30 | Ciclón Norte vs. Nacional

15:30 | Unión vs. La Perla del Oeste

15:30 | Universidad vs. Vecinal Gálvez