Paritaria municipal: los intendentes ofrecieron el mismo aumento que el Gobierno provincial

Este jueves se retomó la negociación de la Paritaria Municipal con una nueva reunión entre FESTRAM y los representantes de intendentes y presidentes comunales. En el encuentro, que tuvo lugar al mediodía en la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas, la propuesta salarial fue idéntica a la que presentó el Gobierno provincial a los gremios estatales y docentes: un 8% de aumento en tres tramos, con base en los haberes de marzo, y un mínimo garantizado de 75.000 pesos para trabajadores activos.

Desde FESTRAM consideraron la oferta como insuficiente, ya que no contempla al sector pasivo. “La propuesta no fue trasladada a los jubilados y por eso la rechazamos”, explicó Mauricio Herzog, dirigente del gremio. Además, recordó que tampoco se cumplió con la garantía de 70.000 pesos acordada en febrero, lo que agrava el malestar: “Ese punto estaba expresado en el acta y no fue cumplimentado”.

Aunque el ofrecimiento se presentó como un intento de acercamiento, desde el gremio remarcaron que el principal reclamo sigue sin respuesta: garantizar que los aumentos lleguen a los jubilados en los mismos términos que a los trabajadores activos, tal como lo establece el acta paritaria vigente.

En ese marco, FESTRAM convocó a un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para el martes 13 de mayo, con el objetivo de analizar la propuesta junto a los 44 sindicatos adheridos. Ese mismo día fue fijado un nuevo encuentro paritario, donde el gremio espera recibir una propuesta superadora.

“Vamos a trasladar esta propuesta al plenario y después volveremos a la mesa con los intendentes. Esperamos que hayan escuchado el reclamo principal: que el incremento también alcance en su totalidad a los jubilados”, concluyó Herzog.