Pedro Bayúgar: “La provincia tiene plata, pero hace una propuesta miserable”

Tras la reunión paritaria con el Gobierno, Pedro Bayúgar, secretario general del SADOP Santa Fe, manifestó su rechazo al ofrecimiento del 8 % de aumento trimestral. “Es una mala propuesta, pobre, paupérrima, por no decir miserable”, sostuvo. Y agregó: “La provincia tiene superávit. Tiene más recaudación que gasto. Tiene plata, pero responde a una política de ajuste”.

También criticó la ausencia de contenido pedagógico: “El foco de la paritaria, según el ministro Goity, debía ser el aprendizaje, pero en la propuesta no hay nada referido a eso. Fue un saludo y nada más. Toda la propuesta es económica”.

"El paro es un derecho, no una extorsión"

Bayúgar rechazó las declaraciones del gobernador sobre el paro como “instrumento extorsivo”. “El paro es un derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis. Extorsiva es la declaración jurada que exigen para descontar días de huelga sin respaldo legal”, explicó.

Además, denunció el uso del presentismo como castigo: “Nos quitan el día y el premio por asistir. Esa es una medida extorsiva”.

Cuestionamientos a las políticas educativas

El dirigente sindical también se refirió a la situación política y educativa. “Este Gobierno perdió 500.000 votos. No es un detalle menor para quien depende del voto para gobernar”, remarcó.

Respecto a los resultados de las Pruebas Aprender, Bayúgar fue contundente: “No es culpa de gobiernos anteriores que los chicos no entiendan lo que leen. Estos chicos entraron a la escuela con esta gestión. Las políticas son mezquinas y no atienden ni a los alumnos ni a los docentes”.

“Con más del 40 % de la población en la pobreza, con hambre no se puede aprender. Si un docente tiene que vender comida, ropa o perfumes para llegar a fin de mes, eso también afecta el proceso educativo”, advirtió.

Reclamos por los jubilados

Por último, Bayúgar apuntó contra la reforma previsional impulsada por Pullaro. “El gobernador propuso que los jubilados cobren aumentos a los 60 días. Eso no se puede admitir”, dijo, y adelantó que impulsan con legisladores un proyecto para modificar esa ley y también eliminar el “aporte solidario”, que consideró “una recaudación extra a costa de los jubilados para sostener el superávit de la caja”.