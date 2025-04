Montenegro: "La Ruta Nacional 11 está destrozada y es hora de que el Estado Nacional se haga cargo"

El Consejo Municipal de nuestra ciudad aprobó un proyecto de Resolución presentado por el concejal radical Mario Montenegro, en el que se reclama la intervención urgente del Gobierno Nacional en el tramo urbano de la Ruta Nacional N° 11, desde el límite con Sauce Viejo hasta el Puente Carretero.

“La Ruta 11 está destrozada, llena de baches, le falta señalización y presenta tramos con banquinas deterioradas”, expresó Montenegro. “Los vecinos la transitan todos los días y lo padecen, poniendo en riesgo su seguridad vial. Esto no puede seguir así. El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad directa y los recursos para resolverlo”.

Desde el municipio se han realizado trabajos paliativos, pero el deterioro de la ruta supera las capacidades locales y afecta a arterias troncales como la avenida Luján y 7 de Marzo. En este contexto, Montenegro recordó que en 2024 el Estado Nacional recaudó más de 2,5 billones de pesos por impuestos al combustible, sin que esos fondos se reflejen en obras adecuadas. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte recibió cerca de 620.000 millones de pesos, pero sólo 150.000 millones fueron destinados a Vialidad Nacional, lo que implicó una drástica reducción de la inversión en infraestructura vial.

“Este reclamo no es partidario, es un reclamo institucional. Como concejal, lo presenté porque veo cómo lo transitan nuestros vecinos, bajo muchos riesgos, y lo corroboran los transportistas, trabajadores, comerciantes y familias”, subrayó Montenegro.

En línea con esta demanda, el concejal también cuestionó el intento de frenar la obra del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé. “Nos quisieron dejar sin el nuevo puente, pero la Provincia defendió lo que es de todos. Ahora exigimos lo mismo con la Ruta Nacional N° 11”, concluyó el edil.

“Desde nuestra ciudad se eleva este pedido con contundencia y responsabilidad”, expresó. “Sin rutas seguras, no hay seguridad vial, no hay producción, no hay país posible”.