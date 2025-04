Melina Olivera: "El vecino quiere resultados, no quiere más vueltas”

En diálogo con Nova al Día, Melina Olivera se mostró optimista de cara a las elecciones generales del próximo 29 de junio, tras haber superado las PASO con la lista "Primero Vos". En una entrevista extensa, expuso su diagnóstico sobre el estado actual de la ciudad y apuntó a la necesidad de mejorar la gestión municipal desde lo concreto y cotidiano.

“El vecino quiere resultados, no quiere más vueltas”, resumió Olivera al explicar por qué considera que muchas propuestas políticas no logran conectar con las demandas reales de la ciudadanía. “No queremos ser amplios, porque la mayoría de las propuestas suelen ser cosas generales, promesas vacías. Nosotros queremos hablar de un método de trabajo puntual, concreto”, remarcó.

Entre sus principales preocupaciones, la candidata hizo foco en la falta de planificación en el desarrollo industrial y comercial. Habló de la necesidad de delimitar y fortalecer las áreas industriales y reclamó que el municipio y las instituciones intermedias trabajen juntos para lograr que las empresas se sientan parte de Santo Tomé. “Hoy no tienen vínculo con nuestras instituciones. No se sienten identificadas con los actores políticos de turno. Y cuando sienten que no son escuchadas, simplemente no vuelven a atender”, expresó.

Olivera insistió en la falta de estadísticas locales confiables, lo que complica la toma de decisiones: “No hay datos sobre cuánta mano de obra emplean las industrias, cuál es el principal producto que se produce o vende en Santo Tomé. Sin esa información, no podés pensar propuestas efectivas”. También reclamó que se incluya en el presupuesto 2026 una obra largamente postergada: el tendido eléctrico de alta potencia para el área industrial, una demanda histórica de la Unión Industrial.

En cuanto al comercio, propuso la implementación de una billetera virtual local, como ya ocurre en Rosario, para incentivar las compras en los negocios de cercanía con reintegros financiados con fondos del Centro Comercial. “Eso genera un círculo virtuoso: más ventas, más empleo, más recaudación local”, explicó.

Olivera también fue crítica con la burocracia para canalizar los reclamos vecinales. Propuso la creación de un sistema digital para registrar y seguir cada reclamo, permitiendo que los vecinos puedan verificar en qué estado está la solución. “Hay que acercar las partes, evitar los trámites eternos. Y que la Oficina de Control de Servicios Públicos, que ya existe, evalúe la satisfacción de los vecinos con la solución brindada”.

Finalmente, vinculó la deficiente prestación de los servicios públicos con el aumento de la inseguridad. “Calles rotas, iluminación deficiente, pasto alto... todo eso genera un entorno propicio para que haya más delitos”, afirmó, y planteó fortalecer una guardia de seguridad municipal, como ocurre en la ciudad de Santa Fe.