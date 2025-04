El Banco Central siguió sin intervenir y el dólar minorista cerró a $1.125

Con un dólar estable, el Banco Central tampoco intervino este martes en el mercado cambiario. El dólar oficial cotizó a $1.071,36 para la compra y $1.125,54 para la venta. El BCRA cerró así su quinta jornada consecutiva sin intervención en el mercado libre de cambios, debido a que el mayorista no llegó a la banda más baja de flotación ($1.000).

Hasta que el tipo de cambio oficial no llegue a ese valor, la autoridad monetaria no intervendrá, ratificó el Gobierno. Pese a ello, los diferentes tipos de cambio, que el lunes se desplomaron, ahora rebotaron.

Las reservas de la autoridad monetaria subieron US$ 51 millones, hasta los US$ 38.846 millones. En el segmento mayorista, referencia del mercado oficial, el dólar terminó a $1.104, borrando así la baja inicial. El presidente Javier Milei apunta a que la divisa baje hasta la banda inferior de $1.000 y dijo que el BCRA no comprará dólares hasta que eso ocurra.

El dólar futuro registró subas en todos sus contratos, resaltando un alza del 3% en noviembre. De acá a mitad de año el mercado proyecta un aumento del 6,7% en el dólar oficial. Asimismo, la divisa superaría los $1.200 recién en julio, de acuerdo con los precios pactados. Para el segundo semestre prevé una variación mensual promedio del 2,4%.

En est escenario, el dólar blue cerró a $1.185, por lo cual la brecha se ubicó en el 7,3%. El MEP se ubica en $1.117,21, por lo que la brecha con el oficial alcanza el 3%. El Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.131,61 y el spread con el oficial se posiciona en el 4,3%. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.456.