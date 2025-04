Discapacidad: advierten por el impacto social de los recortes en pensiones y prestaciones

En la última sesión del Concejo Municipal, la concejala Alejandra Chena presentó un proyecto de resolución que plantea el repudio a los recortes en pensiones no contributivas por discapacidad, así como la preocupación por la situación que atraviesan muchas familias santotomesinas afectadas por las recientes medidas.

La iniciativa fue girada a comisión para su tratamiento, aunque el planteo de Chena apunta a visibilizar una problemática que se replica en distintas localidades del país. “Muchos vecinos con discapacidad de nuestra ciudad están teniendo problemas con los reempadronamientos y los recortes de sus pensiones”, expresó la edil del Partido Socialista.

Según explicó, desde la asunción del actual gobierno nacional, el presupuesto destinado a la Agencia Nacional de Discapacidad sufrió recortes y retrocesos que se traducen en auditorías y reempadronamientos sin información ni acompañamiento adecuado. Esto genera incertidumbre en quienes ya perciben pensiones y también en quienes intentan acceder por primera vez.

“Vemos familias que ya no saben qué hacer para poder llevar a sus hijos a terapia. Muchas han perdido todo, y dependen de ingresos mínimos que ahora están en riesgo”, alertó Chena. A esto se suma la situación de los prestadores de servicios vinculados a la discapacidad, como el transporte, que enfrentan congelamientos o aumentos muy por debajo de la inflación y el precio del combustible.

La concejala remarcó que los recortes no afectan a todos por igual. “En la práctica, dejan sin prestaciones a los más pobres, los que no pueden costearse por su cuenta un tratamiento o una prepaga. Por eso, la situación no solo tiene un impacto material, sino también humano”, sostuvo.

Con esta propuesta, Chena busca que el cuerpo legislativo local acompañe el reclamo de los sectores más vulnerables y contribuya a visibilizar las consecuencias de las decisiones adoptadas en materia de discapacidad a nivel nacional.