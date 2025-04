Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento del ex presidente de la Nación Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. La Sala II del tribunal por mayoría ratificó el procesamiento por los delitos de lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas.

Con esta decisión Fernández quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público si el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Ramiro González -quien investigó el caso- entienden que la causa está cerrada y debe pasar a esa etapa.

La ratificación del procesamiento, de 82 páginas al que accedió Infobae, fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que el tercer juez de la Cámara, Roberto Boico, votó por la falta de mérito del ex presidente para que siga siendo investigado.

Irurzun y Farah ratificaron el fallo del juez Erconili que dio por acreditado que Fernández golpeó al menos en dos oportunidades a Yañez, lo que le provocó moretones en el brazo y el ojo derecho. También que el ex presidente coaccionó a su ex pareja para que no presente la denuncia penal en su contra.

“Todo demuestra que la damnificada era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario”, sostuvo Irurzun en su voto al que adhirió Farah.

“Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”, agregaron los camaristas.

También señalaron que en base a la desigualdad de poder entre Fernández y Yañez “influyó en la concreción de coacción para influir en la decisión de Yañez de no instar inicialmente la acción penal para que se investiguen los hechos”.

En disidencia votó el juez Boico que entendió que en el caso faltaban hacer medidas de prueba para acreditar la acusación. Concretamente sobre los golpes que tenía a Yañez y sobre las amenazas que recibió para no presentar la denuncia.

Sobre los golpes el juez señaló que “no es posible determinar las fechas y horarios en las que fueron tomadas las fotografías y grabado el video en cuestión” y que fueron aportados por Yañez a la causa.

También sostuvo que el moretón en el ojo fue un día antes de hacer un viaje oficial a Misiones como primera dama y que el vuelo lo compartió con otras personas. “Sin embargo, no se les tomó testimonio a ninguna de ellas pese a que podrían haber visto el ojo de Yáñez tal como se muestra en la imagen”, explicó Boico entre otros puntos entre los que señaló que “el expediente cuenta con los dichos de personas que sí fueron citadas a prestar declaración testimonial. Empero, sus dichos sobre los acontecimientos en cuestión fueron ignorados, omitidos o fragmentados”.

Para el camaristas “no se procuró la totalidad de elementos de prueba disponibles para la corroboración de la hipótesis acusatoria. Es una falencia importante que priva al acto jurisdiccional de adecuado fundamento”.

“Se han expuesto y mencionado todas aquellas falencias advertidas en la investigación y las concretas y atinentes vías de avance. Mientras no se produzca su exploración, este conflicto mantendrá los enigmas que hicieron que la reconstrucción del caso no dependiera de los insumos probatorios, sino de las diversas percepciones de sus actores. De allí deriva que el fallo impugnado no satisfaga los requisitos mínimos para sostener una acusación con la certeza requerida en esta etapa del proceso”, concluyó.

La causa se inició como un desprendimiento del expediente de los seguros donde Fernández está acusado de presunta corrupción y con su situación procesal a definir luego que el año pasado fue indagado. En esa investigación se peritó el celular de María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente, y se encontró una comunicación con Yañez en el que la entonces primera dama le envió las fotos de los golpes y le contó de las agresiones.

El juez Ercolini citó a Yañez para que decida si hacía la denuncia porque los hechos de violencia son de instancia privada. Pero en ese momento la mujer desistió. Luego el caso se hizo público y Yáñez sí hizo la denuncia y se abrió la investigación.

Con la ratificación del procesamiento, el ex presidente quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral.