Colón busca levantar cabeza en casa frente a San Telmo.

Colón vivirá este lunes un partido determinante desde las 18 horas, cuando reciba a San Telmo en el estadio Brigadier López, en el marco de la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Aunque a simple vista podría parecer un compromiso más, el encuentro se carga de tensión: el futuro de Ariel Pereyra como entrenador está en juego.

El presente sabalero está muy por debajo de las expectativas. Las dos derrotas consecutivas no solo impactaron en la tabla, sino que profundizaron el malestar generado por un funcionamiento futbolístico que deja más dudas que certezas. La combinación de malos resultados y bajo nivel de juego generó preocupación en la dirigencia y descontento en la hinchada, que hoy mira al técnico con creciente desconfianza. Pereyra llega al encuentro con un margen de error prácticamente nulo.

A pesar del complicado panorama, el DT no hará grandes cambios en su planteo. Mantendrá el esquema 3-4-2-1, con apenas dos variantes respecto al último once: el regreso de Alan Forneris, ya recuperado de un esguince de tobillo, en reemplazo de Agustín Giménez en el mediocampo, y Tomás Gallay ingresará por José Barreto en el ataque. La intención es darle continuidad a una idea de juego que, hasta el momento, no ha dado los frutos esperados.

Enfrente estará un San Telmo que también necesita recuperar terreno. El Candombero viene de caer 3-0 frente a Temperley en condición de local, y si bien se mantiene cerca de los puestos del Reducido —a solo dos puntos de esa zona y ocho de la cima—, necesita sumar para no perder pisada. El entrenador César Monasterio no confirmó la formación titular, pero se prevén algunos cambios tras la dura caída.