Sin acuerdo entre ASTEOM y el Municipio: el lunes habrá una nueva asamblea

A pesar de una extensa reunión realizada en la sede de la Municipalidad, no hubo acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes gremiales, y por eso continúa el paro de los trabajadores. Luego de ese encuentro, ASTEOM anunció la convocatoria a una nueva asamblea, que se llevará a cabo el próximo lunes a las 7 de la mañana. Allí, el gremio y los trabajadores definirán los pasos a seguir.

Del encuentro con el intendente participaron los principales referentes de la Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) y el secretario general de la FESTRAM, Jesús Monzón.

En diálogo con Santotomealdía, Monzón lamentó que no se haya alcanzado un entendimiento, pese a que las partes estuvieron “cerca de acordar”. Según explicó, el punto que trabó la negociación fue la decisión del intendente de mantener el descuento salarial a quienes adhirieron al paro nacional de la CGT del jueves 10 de abril. “El paro fue nacional, se tiene que respetar. No puede haber descuentos”, remarcó el titular de la FESTRAM.

El dirigente gremial detalló que, si bien se buscaron alternativas para destrabar el conflicto, la postura del Ejecutivo no se modificó. “El intendente quería pagarle sólo a los que marcaron la tarjeta. Pero la Federación es clara: cada sindicato puede decidir si se adhiere con o sin asistencia”, explicó Monzón.

Dirigentes gremiales y trabajadores, reunidos en el hall de la Municipalidad. (Foto: STD)

Frente a este escenario, los trabajadores realizaron este viernes una nueva medida de fuerza y convocaron a una asamblea para el próximo lunes a las 7 de la mañana. “Ahí se van a definir los pasos a seguir y nosotros vamos a estar presentes para acompañar”, adelantó.

Además del reclamo por los descuentos, el conflicto también incluye la situación de numerosos trabajadores contratados que, según Monzón, deberían haber pasado a planta permanente según una ordenanza vigente que no se está cumpliendo. “El intendente era concejal cuando se aprobó y hoy no la está aplicando. Dijo que lo va a hacer, pero todavía no se ve reflejado”, advirtió.

Por último, Monzón hizo un llamado a la unidad de los trabajadores: “Queremos que le vaya bien al municipio, pero también a sus trabajadores. Acá lo que no quiere entender el intendente es que en un paro nacional, los derechos se respetan”.