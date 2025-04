Nacho Weisser: “Más seguridad, menos impuestos y más transparencia"

El precandidato a concejal por La Libertad Avanza, Ignacio “Nacho” Weisser, se refirió a sus propuestas de trabajo para el Concejo: “Nosotros venimos a trabajar sobre tres ejes que se relacionan entre sí: más seguridad, menos impuestos y más transparencia”, manifestó. Y agregó: “Venimos estudiando a la ciudad, a sus vecinos y dirigentes, y debemos trabajar fuertemente en estas áreas.”

Más adelante, cuestionó: “La seguridad se trabaja con decisión, no con tibieza, como lo hace este gobierno municipal. Y eso no se negocia. Durante los dos últimos años hemos visto cómo el intendente ha entregado la ciudad a los delincuentes por no tener mano dura ni capacidad de gestionar. Por eso nosotros estamos decididos a traer el Plan Bandera a la ciudad y el Plan 90/10. Son dos planes nacionales que han tenido mucho efecto en diferentes ciudades.”

“Nos pisan la cabeza con tasas municipales absurdas, mientras la ciudad se deteriora cada vez más. Tuvimos aumentos desmedidos y nadie le puso un freno a la voracidad de este intendente. Por eso estamos acá: porque queremos quitar impuestos y tasas innecesarias, y defender a quien trabaja de verdad”, agregó.

Finalmente, Weisser destacó que “el eje central es la transparencia”. Y explicó: “Actualmente tenemos un gobierno que no lo es, que no publica ningún boletín oficial, ninguna decisión, ninguna inversión. Ni siquiera publicaron el Presupuesto de este año, por la única razón de que no les conviene. Para nosotros, en pleno 2025 debería ser ilegal no ser transparente con las cuentas públicas. Y por eso venimos a trabajar por lograr una transparencia total de los fondos públicos.”

“El santotomesino tiene que saber a dónde van sus impuestos y tasas; tiene que saber cuánto se invierte y cuánto no. Por eso decimos que estos tres ejes se relacionan entre sí”, completó.