Juicio Maradona: Verónica Ojeda continuará declarando el próximo jueves

Después del cuarto intermedio de casi dos horas, Verónica Ojeda comenzó a declarar.

"Mi relación con Diego comenzó en 2005. Duró 9 años. En 2014 nos separamos. A Dieguito lo tuvimos en 2013", contó ante el Tribunal.

En su comienzo del testimonio dijo que tiene una “excelente” relación con las hijas de Maradona.

Asimismo, detalló el viaje a México: "En el 2019, yo tenía que hacer un tratamiento para Dieguito en Miami y Diego se fue a México a dirigir a Dorados".

"Fuimos a México durante cuatro meses, intentamos que resurja la relación, pero no pasó", recordó.

"A Diego lo tenían secuestrado. Sentía temor a todo", dijo

Ojeda recordó cuando el futbolista estuvo en la casa de Tigre y manifestó que "el entorno quería verlo a Diego mal. Les convenía verlo mal".

La ex pareja sumó en su declaración que a Diego “le robaron todo” y que "tenía miedo de quedarse solo".

"Me sentí usada por Agustina Cosachov", expresó Ojeda y sumó que Maradona no quería hablar con la profesional.

Reunión en Olivos e internación domiciliaria

"Hablé con Cosachov, Luque, Díaz, Rita, Ana y Estela y los hijos de Maradona, excepto Junior", contó.

Ojeda indicó que dicha reunión sucedió "después de la operación" y que "se hizo en una cafetería".

"Luque y Cosachov nos decían que era conveniente una internación domiciliaria, que lo lleven a una casa", señaló.

A su vez, remarcó que Luque les había dicho que él lo operó, "pero después nos enteramos que otros médicos realizaron la intervención quirúrgica".

Verónica relató la relación de Maradona con su hijo Dieguito y comenzó a llorar: "Él corría y se le tiraba encima. Era al único que no echaba".

Ojeda contó que se enteró de la muerte por Jorge Rial.

Verónica Ojeda indicó que el conductor la llamó y “me preguntó cuando fue la última vez que hablé con Diego”.

"Me dijo que llame o vaya para Tigre urgente", contó y luego destacó que "en el trayecto a Tigre me entero por la radio que Diego falleció".

"Dieguito no entró. Ingresé y lo ví hinchado con espuma en la boca. Recé y salí del cuarto. Después me desvanecí", indicó.

"La casa no estaba equipada para una internación"

Ojeda manifestó que "la casa de Tigre no estaba equipada, estaba toda sucia y no era una vivienda para internarlo. No había un baño decente".

La ex pareja del futbolista también recordó el olor desagradable de Maradona días antes de su fallecimiento y de que no se bañaba.