Nacho Weisser: “Vine a hacer lo que ningún concejal hizo, denunciar las irregularidades del intendente”

Este martes, el precandidato a Concejal por el espacio de Javier Milei, Ignacio “Nacho” Weisser, realizó una denuncia al intendente por las irregularidades respecto a la presentación del Presupuesto 2025 hacia fin del año pasado.

Cabe recordar que en la última sesión del año pasado, el Concejo Municipal aprobó el proyecto de Presupuesto municipal 2025. "Las particularidades que tuvo fueron varias, pero puntualmente es la presentación a destiempo y su tratamiento en apenas dos días hábiles", aseguró Weisser.

En ese marco, el precandidato por La Libertad Avanza, realizó una denuncia: “En la Ley Orgánica de Municipalidades, se dictamina que el Presupuesto se debe presentar en el mes de septiembre para su tratamiento a lo largo del cierre del año. Esto acá no pasó. Se presentó el 13 de diciembre de 2024 y se aprobó el 16 de diciembre de 2024. Aprobaron de forma express el proyecto fiscal más importante para los santotomesinos. Una clara irregularidad por donde se la quiera ver”, argumentó.

“Este Presupuesto no pasó por ninguna comisión evaluadora y no se remitió en tiempo y forma. No hubo diálogo entre el Ejecutivo y el Concejo, y lo peor es que lo aprobaron en vez de denunciar como corresponde. Este es un ejemplo más de la falta de transparencia de este Gobierno", agregó “Nacho” Weisser.

En el mismo sentido, explicó: “Antes de la denuncia presenté como corresponde una nota en mesa de entrada pidiendo la información que es pública, y no tuve respuesta alguna. Como había dicho en esa nota, el acto siguiente era denunciarlo por antitransparente (SIC). Hace años que el gobierno municipal no publica ni siquiera el boletín oficial. Es ridículo”.

“Estoy acá como santotomesino, que le importa saber donde va el dinero de los impuestos que pago, porque cada vez veo una ciudad más destruida, y en donde los mismos de siempre nos dicen que harán algo”, finalizó.