Pullaro: “Hay una Provincia comprometida que quiere la mejor calidad educativa de la República Argentina”

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, recibieron un reconocimiento de la Campaña Nacional por la Alfabetización “Que Entiendan Lo Que Lean”. En la oportunidad, el director ejecutivo de Argentinos por la Educación, una de las 200 organizaciones que impulsan la Campaña, Ignacio Ibarzábal, entregó un certificado a la Provincia de Santa Fe en reconocimiento al “compromiso en la implementación de su plan de alfabetización y destaca los avances logrados”.

Al recibir la distinción, el gobernador destacó: “Es un profundo honor recibir este reconocimiento y quiero agradecer a esta organización que viene desde afuera a aportar ideas, conceptos, pero también valores y principios que tenemos que llevar adelante cuando construimos políticas públicas o cuando le damos prioridad a las políticas públicas”.

“Cuando uno analiza una política pública, lo primero que analiza es el presupuesto destinado a ella y, lo que podemos evaluar en la provincia de Santa Fe, es que el problema no está en los recursos que dispone el Poder Ejecutivo a través del presupuesto, año tras año, sino está en el reordenamiento del sistema educativo en su conjunto. Y para dar estos debates uno tiene que estar dispuesto a salir de los lugares de comodidad”, dijo Pullaro. Y agregó: “No vinimos a dejar que las cosas sigan sucediendo de la misma manera, sino que vinimos a dar debates incómodos. Y entendimos que era fundamental tener un programa de alfabetización que sea igual para un niño o una niña del norte, de una escuela de Gato Colorado, o del sur, de una escuela de Aarón Castellanos”.

Asimismo, remarcó que este programa “viene de la mano de un aporte muy grande en lo que es la infraestructura escolar”, porque “si los docentes, los directivos y fundamentalmente los niños y las niñas no tienen una infraestructura amigable, una infraestructura acorde es muy difícil que se puedan desarrollar los aprendizajes como corresponde en cada uno de los establecimientos escolares”. “Aquí hay una provincia comprometida y que quiere que sus niños, niñas y adolescentes tengan la mejor calidad educativa de toda la República Argentina y de América Latina”, concluyó.

Una responsabilidad indelegable del Estado

Por su parte, el ministro Goity se refirió a la alfabetización como “un tema prioritario para la agenda de este Gobierno. La alfabetización, y sobre todo la alfabetización inicial, es la base sobre la cual se asientan todos los aprendizajes que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, tener una alfabetización inicial consistente, es lo que nos va a dar la posibilidad de desarrollar una biografía escolar que nos supere, que nos permita ponernos en otro lugar”, apuntó. “Hay una responsabilidad indelegable del Estado. El Estado y el sistema educativo es quien debe alfabetizar y quien debe proveerlos de los conocimientos fundamentales para el desarrollo de una vida plena”, agregó.

A continuación, destacó: “Estamos trabajando en la evaluación y el seguimiento del Plan de Alfabetización Raíz. Lo hemos hecho de una manera muy consciente, de una manera muy medular, analizando los puntos críticos sobre los cuales tiene que sostenerse un plan educativo y particularmente un plan que tenga la alfabetización como objeto. Y hemos quedado muy satisfechos con ese trabajo”.

Finalmente, Ibarzábal, explicó que “este reconocimiento lo estamos otorgando en base a un proceso riguroso de análisis de distintos componentes de la política de alfabetización de la provincia que tienen que ver tanto con la nominalidad de los estudiantes y el seguimiento de la asistencia, como con la capacitación docente, la entrega de materiales en las escuelas, la evaluación y también con el proceso de institucionalización de esta política”. “Hoy, a poco tiempo del inicio de la gestión, nos parece importante reconocer el proceso. No es lo mismo estar actuando que no estar actuando y acá estamos viendo una serie de acciones consistentes que deberían llevar a una mejora en los resultados”, remarcó y concluyó: “Sin educación no es posible ni la inclusión ni el desarrollo ni el crecimiento y nosotros estamos comprometidos con ese futuro”.

En el acto estuvieron presentes, además, las secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, ls secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, la secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos, Florencia González y la subsecretaria de Calidad Educativa, Mariana Migliaro, entre otras autoridades.