Puccini: “A los gremios les molesta las medidas que estamos tomando en la EPE”

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, realizó este lunes declaraciones a la prensa en el marco de la presentación -junto con el Gobernador Maximiliano Pullaro- del calendario de acciones de promoción comercial y atracción de inversiones previsto para el año 2025 por parte del Gobierno provincial. En la oportunidad, el funcionario fue consultado sobre la medida de fuerza anunciada por el Sindicato de Luz y Fuerza-filial Santa Fe.



“Nosotros estamos llevando a cabo un proceso de digitalización en el ámbito de la Administración Pública para que los trámites sean menos burocráticos para cada usuario. En el caso de la EPE estamos colocando más telemedidores que permiten ver online el consumo y este año queremos comprar 150 mil más”, aclaró el ministro.



“Este es un gobierno que escucha -dijo Puccini-, que convoca a las mesas de trabajo y a las paritarias a cada uno de los gremios. Quiero aclarar que el gremio de Luz y Fuerza está representado en el directorio de la empresa. Además, de la reunión en la que se discutieron distintos temas y salarios participó, de manera inédita, la presidenta de la EPE -Anahí Rodríguez-, junto con integrantes del directorio, para escuchar los reclamos del sector”.



En esa línea, el funcionario recordó que “distintos gremios nos pidieron una reunión en estos días. Entiendo que no todos los gremios están en la misma sintonía y, por temas de agenda, no hemos podido concretarlas. Tampoco, lógicamente, quisimos que esas reuniones coincidieran con la previa a una elección provincial. Pero en este caso la tendremos el martes para escuchar las posiciones de los gremios”, adelantó.



Seguidamente, el ministro de Desarrollo Productivo señaló que “nosotros hemos sido muy claros respecto del rumbo que tomamos en relación con la gestión de las empresas públicas de la provincia y, quizás, algunas de estas medidas molestan, no a los trabajadores pero sí, probablemente, a los gremios”, afirmó.



En ese marco, Puccini detalló “las formas de ingreso que modificamos y los sistemas de control con huellas biométricas en cada una de las sucursales de la provincia; el control de las horas extras, luego de haber detectado anomalías que estamos corrigiendo; licitaciones en la compra de uniformes que nos llamaron mucho la atención ya que se adquirió ropa ignífuga que no cumple con las certificaciones reglamentarias, irregularidad que detectó el propio Ministerio de Desarrollo Productivo y que motivó una investigación y el inicio de un proceso sumarial; es decir, estamos trabajando para que la EPE sea una empresa eficiente y que no falten inversiones”, destacó.



“Esta es la empresa que queremos y por la que estamos trabajando. Y sabemos que hay muchos trabajadores de la EPE que están a favor de estas medidas”, concluyó Puccini.