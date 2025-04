Enrico sobre la intimación de Vialidad Nacional: "No la conocía, el propio administrador me dijo que no la pudo ver"

Este jueves por la mañana, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recorrió junto al gobernador Maximiliano Pullaro las obras del Nuevo Puente que unirá Santo Tomé con Santa Fe. En diálogo con Santotomealdía, el funcionario provincial abordó la controversia generada en los últimos días, tras el pedido de Vialidad Nacional para frenar los trabajos.

"Hoy hablé con el Administrador General de Vialidad Nacional. Le informé que estamos aquí, en la obra del puente, con el Gobernador. Y aclaramos que esto que está aquí es tierra provincial. Ese puente es un puente nacional, es la Ruta Nacional 11, pero esta es una obra provincial", afirmó Enrico.

Consultado sobre la intimación de Vialidad Nacional, Enrico reveló que el propio Administrador General desconoce la medida. "No la conocía. No la conozco, no la pude ver, me dijo", relató el ministro.

Por último, Enrico destacó la envergadura del proyecto y llamó a no desviar la atención sobre lo fundamental: "A mí como ministro de Obras Públicas, estos detalles no me importan. A mí lo que me importa es que la obra se haga y que podamos llegar con los tiempos que nos propusimos y con la inversión que tenemos que hacer. Va a haber un montón de 'dimes y diretes', pero no perdamos de vista lo importante".