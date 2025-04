Pullaro: “La obra del puente no se para y ningún burócrata nos va a decir qué hacer en la provincia”

Este jueves, el gobernador Maximiliano Pullaro junto a funcionarios provinciales y autoridades de nuestra ciudad y de Santa Fe visitaron los trabajos que se llevan a cabo en el marco de la obra del nuevo puente, para el cual el Gobierno Provincial presupuestó casi 40.000 millones de pesos.

Acompañado del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; los intendentes Juan Pablo Poletti de Santa Fe y Miguel Weiss Ackerley de Santo Tomé; personal de la Dirección Provincial de Vialidad, entre otros, el mandatario santafesino se refirió a una supuesta intimación del Gobierno nacional por la obra -de la cual la Provincia aún no fue notificada formalmente- y aseguró: “la obra no va a parar”.



En ese sentido, indicó que “es una obra provincial que hacemos con recursos de todos los santafesinos y de todas las santafesinas, que está sobre una traza provincial que se emplaza sobre dos ciudades que pertenecen a la provincia de Santa Fe, sobre un río también que es de la Provincia de Santa Fe. Por eso no hay ninguna posibilidad que la obra la paremos bajo ningún tipo de intimación que nos puedan hacer”.



El gobernador enfatizó en que “nosotros vamos a trabajar, a dialogar, a seguir trabajando junto a Vialidad Nacional. Nos llamó poderosamente la atención esto, pero queremos tener mucha claridad y bajo ningún concepto esta obra se va a parar, y esta obra se va a terminar en los plazos que nosotros nos comprometimos con la sociedad. Ningún burócrata nos va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer sobre el territorio de la provincia de Santa Fe”.



“En la provincia de Santa Fe y sobre la provincia de Santa Fe nadie nos va a decir qué obra tenemos que hacer; nosotros vamos a hacer la obra que entendamos que tenemos que hacer con los recursos de la Provincia”, dijo, y ratificó: “Le vamos a entregar a Nación la documentación que ellos entiendan que le pueden solicitar a la provincia. No hay ningún inconveniente sobre eso. Pero la obra bajo ningún concepto la vamos a parar”.



Finalmente, Pullaro recordó que el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé es “una obra que fue prometida hace 20 años atrás, que la prometieron diferentes presidentes de la República Argentina, que incumplieron todos con la palabra”. Por eso, ahora, “la decisión de la ?Provincia es hacer una obra con fondos provinciales, tal vez la obra más importante que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe”.

La UTE a cargo de la obra continúa avanzando con los trabajos de movimiento y estudios de suelo. (Foto: GSF)

La obra

Por su parte, Enrico explicó que “vamos a construir una obra provincial a la par de un puente nacional, que el día de mañana va a servir para descongestionar la circulación de dos ciudades. Una estructura provincial de obra junto a una estructura nacional. Apelamos a que el día de mañana nos pongamos de acuerdo, y que un puente sea para un sentido y otro para otro”.



El ministro dijo además que “nosotros tenemos seguridad del proyecto de avance, hay un convenio firmado entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial que regula el flujo de información, hay información que nos han requerido y que obviamente no está producida porque se va a hacer en el momento en que se tenga que hacer esa documentación técnica”.



Cabe recordar que las primeras tareas comenzaron a partir del 13 de marzo y las máquinas de la empresa adjudicataria de la obra ya realizan diversos trabajos en el lugar. El enlace, que será paralelo al Puente Carretero: tendrá una longitud de 1.324 metros, y cuenta con un presupuesto de 39.811 millones de pesos (alrededor de 256 millones de dólares) y un plazo de ejecución de 24 meses.



El puente contará con una calzada de 8.30 metros de ancho para el tránsito vehicular, además de una bicisenda de 1.50 metros y una vereda de igual tamaño para peatones. Además, se construirán accesos en ambas cabeceras, así como diversas obras complementarias para mejorar la seguridad vial.