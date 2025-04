A qué países Donald Trump aplica 10% de arancel como a la Argentina de Javier Milei

A horas del viaje de Javier Milei a Estados Unidos para reunirse con empresarios, el presidente norteamericano Donald Trump lanzó un nuevo esquema de aranceles recíprocos para todas las naciones que comercian con su país, en el que Argentina aparece con un arancel fijo del 10%, el mínimo aplicado en esta ronda. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida impactará de forma directa sobre exportaciones clave como acero y aluminio.

La decisión llega justo después de que el presidente argentino saludara públicamente a Trump en redes, y difundiera la canción "Friends will be friends" de la banda británica Queen, el mismo día en que se conmemoraba el 2 de abril por la Guerra de Malvinas. El gesto no pasó desapercibido en medio de un fuerte debate sobre la soberanía de las islas.

El arancel del 10% que Estados Unidos le impone a Argentina está por debajo del promedio que aplicará a otras naciones, pero aún así representa un aumento frente a la situación actual de muchas exportaciones nacionales, lo que podría afectar la competitividad argentina en el mercado estadounidense.

La decisión forma parte del plan de “reciprocidad comercial” de Trump, que busca alinear los niveles arancelarios cobrados por los distintos países a productos estadounidenses, con los que Estados Unidos les aplica a cambio. En el caso argentino, un informe de la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (AmCham) detalla diferencias notorias:

En alimentos, Argentina grava con un 16% frente al 4,6% de EE.UU.

En químicos, 8,1% frente al 0,3%.

En plásticos, 11% frente al 1,4%.

En textiles, 20,9% frente al 6,1%.

En metales, 13,7% frente al 0,2%.

Los países que también recibieron un arancel del 10% por parte de Estados Unidos

Según el cuadro oficial difundido por la Casa Blanca, Estados Unidos le aplicará el 10% de arancel a los siguientes países (que también imponen ese porcentaje a los productos estadounidenses):

Argentina

Chile

Australia

Colombia

Perú

Emiratos Árabes Unidos

República Dominicana

Guatemala

Honduras

Egipto

Arabia Saudita

El Salvador

Marruecos

Singapur

Reino Unido

Turquía

A estos se suman otros países con tarifas similares, aunque en algunos casos, los aranceles que ellos cobran a EE.UU. son más altos.