Enrico: “Da vergüenza ajena que haya un gobierno como el del presidente Milei”

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, se refirió en Nova al día a la polémica generada por la intimación de Vialidad Nacional respecto a la construcción del nuevo puente entre Santo Tomé y Santa Fe. Enrico aseguró que el Gobierno provincial no recibió ninguna notificación formal de la Dirección Nacional de Vialidad, lo que contradice el comunicado emitido por el organismo.

“Están requiriendo información que se va brindando en función del avance de la obra, porque hay documentación que se va produciendo a medida que se van haciendo distintos trabajos, pero ninguna orden para paralizar la obra hemos recibido porque no corresponde tampoco, ya que es una obra que está haciendo el Gobierno de la provincia. El gobierno del presidente Milei no es parte de esta obra”, afirmó el ministro.

Consultado sobre si la noticia lo había sorprendido, Enrico respondió: “No nos sorprendió porque sabíamos que siempre había una cuestión y que iban a intimar para que mandemos algo de documentación”. En ese sentido, explicó que la información se irá suministrando a medida que avance la obra y remarcó que la decisión del Gobierno provincial es continuar con los trabajos. “Es una obra provincial, la estamos construyendo los santafesinos con fondos de los santafesinos y sobre territorio provincial”, subrayó.

Enrico también apuntó directamente contra el Gobierno Nacional: “Lo que le pedimos al gobierno de Milei es que, ya que no ponen ni un tornillo, por lo menos que no molesten y colaboren en todo lo posible”. Y añadió: “Es la muestra de un Gobierno nacional y de un presidente que tiene una gestión realmente amarga, divorciada del interior, indiferente a lo que pasa. La verdad que da vergüenza ajena que haya un gobierno como el del presidente Milei”.

En esa línea, criticó la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y el uso de los impuestos a los combustibles. “El gobierno de Milei cobra impuestos para reparar rutas, cada vez que cargamos un litro de nafta o diésel estamos pagando un impuesto para la reparación de rutas y no lo están haciendo porque desvían esos fondos”, sostuvo.

Consultado sobre los próximos pasos, Enrico fue tajante: “Desde el momento cero, el gobierno de Milei puso palos en la rueda para esta obra. Ellos la ven como una amenaza. Lamentablemente, así fue con el túnel subfluvial: se hizo un túnel porque la Nación no le dejó a Santa Fe y Entre Ríos hacer un puente. Entonces tuvimos que enterrar una obra por debajo del río para no tocar el río. Esto es lo mismo. La diferencia es que este gobierno no va a quedarse de brazos cruzados”.

El ministro aseguró que se continuará suministrando la información técnica necesaria, pero insistió en la falta de intervención nacional en la obra. “Ya que no ponen un tornillo, no ponen una bolsa de portland, al menos que nos dejen trabajar y que no nos molesten”, concluyó.

Para reforzar su postura, Enrico adelantó que “seguramente mañana vamos a estar con el gobernador en la zona para ratificar todo esto que estoy diciendo”.