Paco Garibaldi: "El Nuevo Puente no se para ni se detiene"

En respuesta al pedido de Vialidad Nacional de paralizar la obra del Nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, el senador por el Departamento de la Capital, Paco Garibaldi, expresó su firme rechazo y dejó en claro su postura.

“Sólo un burócrata con mala intencionalidad política y detrás de un despacho en Buenos Aires puede creer que la obra más esperada por los santafesinos y santotomesinos, prometida durante décadas por diferentes gobiernos nacionales, va a detenerse", afirmó Garibaldi.

El legislador destacó la importancia de la obra y remarcó que su ejecución no debería estar en discusión. "No conocen a nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, ni a la invencible provincia de Santa Fe. Esta es una obra que no afecta la traza nacional, que atraviesa un río de jurisdicción provincial y que empieza y termina en dos municipios locales", sostuvo.

Por último, el senador ratificó la determinación de la provincia en continuar con los trabajos: "El Nuevo Puente entre Santa Fe y Santo Tomé no se para ni se detiene. Vamos a defender siempre a nuestra provincia, porque ningún porteño nos va a impedir que finalmente tengamos el nuevo puente”.