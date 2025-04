Provincia se reunió con fabricantes de calzado y brindó detalles de la asistencia disponible por $ 1.000 millones

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó este lunes un encuentro de trabajo con integrantes de la Cámara de la Industria del Calzado y Afines de la provincia, a quienes les presentó una línea de financiamiento.

En la actualidad, el sector del calzado enfrenta desafíos significativos, entre ellos la reducción de los aranceles de los productos importados dispuesta por Nación, los cambios en los patrones de consumo y la necesidad de innovación y modernización.



Por este motivo, con el objetivo de mejorar su competitividad en el mercado, innovar y modernizar sus procesos y productos, aumentar su capacidad de producción y que puedan acceder a nuevos mercados, Provincia brindará asistencia financiera. La misma está destinada a fabricantes de calzados y proveedores de insumos radicados en la Provincia de Santa Fe.



Durante la actividad, Puccini afirmó que “desde el Gobierno Provincial trabajamos con todos los sectores. En ese marco, el sector del calzado representa una línea de trabajo importante. El objetivo de este año es trabajar más cerca a ustedes, estamos a disposición para consolidar líneas de financiamiento, así como también el Programa Impulsa, que consolida la oferta educativa a disposición de la matriz productiva de Santa Fe. Tener mano de obra calificada es una necesidad del sector privado, por eso los ministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo Productivo creamos este programa. Además, en nuestro ministerio tenemos 43 programas de ciencia, innovación, tecnología y desarrollo para que trabajemos juntos”.

Herramientas para el sector

Seguidamente el ministro precisó: “Queremos ayudar al sector del calzado, por eso está disponible una línea de crédito blanda para afrontar las distintas situaciones. Son 1.000 millones de pesos destinados a invertir en líneas de crédito para el sector del calzado, con un 1 % de interés mensual. Esto se lleva adelante en principio a través de la Agencia de Desarrollo de Rosario, y se podrán ir sumando las del resto de la provincia, para que los interesados no tengan que ir a una entidad bancaria”.



Además, Puccini explicó que “estas líneas de financiamiento no tienen tope mínimo, sí máximo. Queremos que sea una herramienta que puedan usar en lo que necesitan porque cada uno tiene un proceso productivo distinto. También queremos que se sumen a los otros programas. Estamos para acompañarlos frente a estas medidas que el Gobierno nacional ha tomado y no estamos de acuerdo. Sí compartimos la necesidad de ser más eficientes y bajar el gasto público para invertir en nuestro sector productivo”.



Por su parte, el secretario de Industria, Guillermo Beccani, explicó: “Trabajamos junto a los requerimientos del sector para acompañarlos. Por eso queremos brindarles herramientas que les sean útiles frente a la baja de impuestos en la importación del calzado”.



Durante la actividad, llevada a cabo en la sede de la Cámara de la Industria del Calzado y Afines de la provincia en Rosario, participaron su presidente, Mauro Papiri, e integrantes de la institución; además de Guillermo Beccani, secretario de Desarrollo Industrial de la provincia; Ernesto Turcatto, subsecretario de Conocimiento para el Desarrollo; Juan Pablo Batistelli, director provincial de Administración y Finanzas y Daniel Galaverna, director provincial de Promoción de Exportaciones.

Detalles de la asistencia financiera

La asistencia se concretará a través de la Agencia de Desarrollo y la Región Rosario (Aderr), el destino de los fondos es para capital de trabajo. Cada fabricante podrá tomar hasta $ 40.000.000 con un período de gracia de 6 meses y un 1 % de tasa mensual. El fondo total es de $ 1.000 millones y se estima que entre 30 y 50 empresas podrán acceder.