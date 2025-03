Elon Musk califica a un gobernador de "Imbécil" por burlarse de la caída de acciones de Tesla

Elon Musk arremetió contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien se había burlado de la caída del precio de las acciones de Tesla y lo calificó de "imbécil" tras sus dichos.

"O sea, Tim Walz, que es un completo imbécil, estaba corriendo por el escenario con el precio de las acciones de Tesla, que se habían reducido a la mitad, y estaba rebosante de alegría", dijo Musk . “Qué maldad. Qué idiota. Qué imbécil”, ¿A quién le alegra eso?” añadió.

Comentarios de Walz sobre las acciones de Tesla

Durante un evento en Wisconsin a principios de este mes, Walz, se había presentado junto a la ex vicepresidenta Kamala Harris, en dónde se burló de la caída de las acciones de Tesla, que se cotizaban a 225 dólares por acción en ese momento, un 54 % menos que su pico a fines del año pasado.

“Algunos ya lo saben. El iPhone tiene una app de fábrica. Le añadí Tesla para que me diera un pequeño empujón durante el día: $225 y bajando”, dijo Walz en el escenario. “Y si tienen uno, no los culpamos. Pueden usar hilo dental y sacar el Tesla”.

A raíz de las críticas, Walz intentó suavizar su postura a principios de esta semana durante un foro público en Minnesota y admitió que sus comentarios estuvieron fuera de lugar.

"Este tipo me molesta de una forma que probablemente no sea saludable", dijo Walz, refiriéndose a Musk y agregó: “tengo que tener cuidado de no parecer arrogante. Fue una broma. Esta gente no tiene sentido del humor. Son personas muy literales”, dijo.

"Pero lo que quiero decir es que todos están enojados y dije algo que probablemente no debería haber dicho sobre una empresa", sentenció.

Por otra parte, Musk analizó su situación y aseguró que desde el momento que inició su participación en asuntos gubernamentales, sus negocios tuvieron un impacto negativo.

"En realidad, estar en el gobierno me perjudica, no me beneficia", declaró Musk. "Mis empresas sufren por mi trabajo en el gobierno", dijo.