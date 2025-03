Desvalijaron un departamento en Derqui al 1700, en pleno centro de la ciudad

Por santotomealdía



La creciente preocupación por la inseguridad en la ciudad sumó un nuevo episodio. En esta ocasión, un departamento ubicado en Derqui al 1700, en pleno centro de la ciudad, fue completamente desvalijado por delincuentes.

Micaela, la joven víctima del robo, contó su experiencia en el programa Cómo Seguimos, que se emite por FM Nova 97.5. Según relató, se ausentó de su hogar durante un día y medio y fue la inmobiliaria la que le avisó que su puertaestaba abierta. Cuando su padre llegó al lugar, descubrió que el departamento había sido saqueado.

"Se llevaron un televisor de 55 pulgadas, una computadora, un drone, un iPhone, un proyector... Hasta el televisor, que lo había comprado hace apenas 15 días, se lo llevaron con la caja", expresó la joven. Lo que más le sorprendió fue que los delincuentes, luego de descolgar el televisor de la pared, volvieron a colocar los bulones del soporte, "como si intentaran disimular el robo".

El edificio donde ocurrió el hecho es relativamente nuevo y cuenta con escaleras que tienen sectores abiertos sin rejas. Según explicó la víctima, los ladrones pudieron acceder al inmueble a través de un pasillo interno que da a un tapial o desde una casa abandonada lindera.

Más allá de la pérdida económica, Micaela destacó el impacto emocional del robo. "Cuando ves todas tus cosas revueltas, el placard desordenado, sentís que te invadieron. Es muy angustiante", manifestó. Debido a esta situación, decidió rescindir el contrato de alquiler. "No me siento segura, no puedo volver a vivir ahí", concluyó.