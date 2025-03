Santo Tomé, una de las ciudades donde el 911 tomará denuncias sin que haya que ir a comisarías o fiscalías

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, presentó este miércoles en Santa Fe el Centro de Denuncias 911, que incorpora a la Central de Emergencia 911 la recepción telefónica de denuncias de hechos presuntamente delictivos.

Esta nueva herramienta permitirá a la ciudadanía formalizar telefónicamente denuncias de hechos que generalmente no se realizan, al tiempo que ampliará la información criminal, redundando en una planificación más efectiva del despliegue preventivo para combatir el delito. Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron a nuestro medio que la herramienta se implementará inicialmente en Santa Fe, Rosario y Santo Tomé.

“La toma de denuncia y la atención a la víctima son una parte fundamental de nuestra política de seguridad, pero también de la política de acceso a la justicia”, dijo durante la presentación el ministro, quien agregó que “también queremos brindar un servicio a la comunidad de que sea más fácil y accesible hacer una denuncia”.



Luego, Cococcioni explicó que “vamos camino a refuncionalizar todo el sistema de despliegue policial operativo en las ciudades principales de la provincia, Santa Fe y Rosario, y eso significa que muchas funciones que hoy cumplen las comisaría y la policía en general, tenemos que tratar de acercarlas a la gente, y poner a disposición los medios para que el ciudadano acceda al Estado cuando es víctima de un delito y cuando necesita algún tipo de asistencia”.



Sobre la ampliación de denuncias a través del 911, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad indicó que “apuntamos a toda una gama media de delitos que normalmente son los problemas chicos, que no los atiende nadie, porque cuando algo es grande todos nos ponemos y nos preocupamos, pero a los problemas chicos y medianos parece que no le damos atención”.



Asimismo, Cococcioni reconoció que con estas denuncias al 911 “formalizamos el trámite de la denuncia que muchas veces la necesitamos para poner en marcha el aparato investigativo y judicial, y nos sirve para reducir el impacto de la cifra negra del delito, porque hay casos que no son denunciados presencialmente -pero sí hay llamado de emergencia al 911-; pero los casos que no son de urgencia, muchas veces tampoco tienen llamado al 911. Entonces, estamos generando también desde la política criminal un instrumento muy valioso que es poder conocer todos esos delitos -no todos pequeños-, que no tienen urgencia y no dieron lugar a una intervención policial de oficio por no haber, pero que constituye una franja de criminalidad que el Estado debe atender”.

La presentación del Centro de Denuncias 911 fue encabezada por el ministro Cococcioni. (Foto. GSF)

Mejor información criminal

“De esta manera -continuó el funcionario-, queremos abrirle todas las puertas para que la gente pueda anoticiarnos y poner en marcha todos los mecanismos de seguridad, fiscales y judiciales para activar la persecución penal; dejar constancia de la denuncia a los efectos administrativos, cumplir con esa formalidad de la denuncia; y al mismo tiempo el Estado mejora su información criminal y mejora la información con la que cuentan los jefes policiales para planificar el despliegue preventivo, porque no dejan de ser delitos que tenemos que conocer para anticiparnos y reducir el riesgo de que ocurran de nuevo”.



Finalmente, el ministro adelantó que “hay una programación de implementación progresiva de esta herramienta, cuyo objetivo final es que llegue a todos los lugares donde haya sistema 911 en la provincia de Santa Fe, que al final de nuestra gestión va a alcanzar a más del 80 % de la población”.



Del acto, realizado en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, participaron también la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el Coordinador del 911 centro-norte, Alfredo Lorenzatto; presencia del Jefe de la Policía de la Provincia, Luis Maldonado; la Jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero; y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, entre otros.