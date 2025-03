Tiros contra una casa en barrio Loyola: una familia se despertó con impactos de bala en el portón

Un grave hecho de inseguridad y violencia armada sacudió la tranquilidad de barrio Loyola durante la madrugada de este lunes. Cerca de las 00:30, atacaron a tiros una vivienda ubicada en Lopez y Planes al 2000, con al menos seis disparos que impactaron contra el portón de la casa y atravesaron la cochera.

Los propietarios de la vivienda escucharon los disparos, pero se percataron de que el ataque había sido contra su casa esta la mañana, cuando se preparaban para iniciar su jornada. En el interior de la casa encontraron plomos y vainas servidas, lo que confirma la magnitud del ataque.

Lorena, quien se mudó a la vivienda hace apenas una semana, expresó su sorpresa y temor al descubrir que su casa había sido blanco de un tiroteo. "Anoche, cerca de las doce y media, escuché varias detonaciones, pero pensé que eran en la calle, nunca imaginé que estaban disparando contra mi casa", relató, en diálogo con el móvil de Nova al día.

Al salir a trabajar, la mujer se encontró con el portón lleno de impactos de bala y descubrió que los proyectiles habían atravesado la cochera y llegado hasta el interior de la vivienda. "Yo había estado en una reunión familiar y el último invitado se fue a la medianoche. Salí a la vereda a despedirlo, y si esto hubiera pasado unos minutos antes, nos encontraba afuera", afirmó con preocupación.

Los impactos en el portón de aluminio.

¿Ataque intencional o disparos al azar?

Lorena aclaró que no tiene conflictos con nadie y que, al ser nueva en el barrio, desconoce si el ataque pudo haber estado dirigido a alguien más. "Yo alquilo esta casa y hace solo una semana que me mudé. No sé de dónde puede venir esto ni por qué pasó. Lo único que escuché antes de los disparos fueron dos motos que pasaban por la calle", contó.

Además, la vecina destacó que la policía llegó rápidamente tras su llamado al 911, cortó la calle y tomó intervención la PDI (Policía de Investigaciones), que realizó peritajes en la zona. "Hice la denuncia porque no puedo quedarme con esto como si nada. Tengo hijos jóvenes que también están preocupados. Hay que denunciar para que estas cosas no sigan pasando", concluyó.

Hasta el momento, no hay detenidos ni indicios claros sobre los autores del ataque. La investigación está en curso.