Colón venció a Chaco For Ever y sigue en lo más alto de la Zona B.

En un partido con momentos de sufrimiento, Colón logró imponerse 2-1 a Chaco For Ever en el Estadio Brigadier López, en el marco de la cuarta jornada de la Zona B de la Primera Nacional. Con este resultado, el Sabalero se mantiene en lo más alto de la tabla.

El equipo de Iván Delfino venía con el impulso del triunfo ante Mitre en Santiago del Estero y lo hizo valer desde el arranque. A los 4 minutos, Emmanuel Gigliotti abrió el marcador tras una buena jugada de Facundo Sánchez, quien asistió hacia atrás para que el delantero defina con precisión al primer palo de Gastón Canuto.

Pelota punto de penal para un goleador es tarea fácil, versión Puma Gigliotti.



Pese a la rápida desventaja, For Ever no se rindió y buscó la igualdad. Matías Romero llegó a marcar, pero el árbitro asistente anuló el gol por posición adelantada. A lo largo del primer tiempo, el equipo visitante fue superior, aunque sin la claridad necesaria para concretar. Marcos Díaz fue clave con dos intervenciones: un cabezazo de Romero que desvió al córner y un remate de Perinciolo que salió desviado.

En el complemento, Chaco For Ever volvió a adelantarse en el campo, pero sin generar peligro real. Colón reaccionó y encontró más juego en los pies de Talpone y Bernardi, logrando equilibrar el trámite. La jugada clave llegó a los 22 minutos, cuando Gino Barbieri fue expulsado, dejando al conjunto chaqueño con diez jugadores.

Con un hombre de más, el Sabalero encontró los espacios que antes no había podido aprovechar. A los 29', Bernardi desbordó por la izquierda y asistió a Federico Jourdan, quien apareció por el segundo palo para marcar el 2-0.

¡Llegó el segundo de @ColonOficial! Federico Jourdan definió de primera tras la asistencia de Bernardi para poner el 2-0.

Parecía que la victoria estaba sellada, pero a los 33' un error defensivo le dio suspenso al final. Facundo Sánchez, en su intento de despejar un centro tras un tiro libre, terminó marcando en contra de su propio arco. Sin embargo, For Ever no tuvo argumentos para inquietar nuevamente a Marcos Díaz y el partido finalizó con el triunfo rojinegro.

¡Descontó @ChacoForEverRes! Facundo Sánchez en contra para poner el 2-1 de la visita sobre el final del encuentro.

Más allá del resultado, Colón mostró dos caras en el partido: un primer tiempo en el que fue superado y un complemento donde aprovechó la ventaja numérica. El equipo santafesino suma otro triunfo clave y se mantiene en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional.