Calles intransitables en Sauce Viejo: López Torres exige soluciones concretas

En Sauce Viejo, el mal estado de las calles se ha convertido en una problemática urgente que afecta a numerosos barrios, como Villa Industrial y Uspallata. Las lluvias de las últimas semanas han dejado al descubierto una infraestructura deficiente, con calles intransitables, grandes pozos y accesos bloqueados.

"Las calles no están preparadas para soportar el clima de nuestra región, y la falta de mantenimiento solo agrava la situación. Los vecinos ya no pueden circular con normalidad, y en algunos casos, han quedado aislados, como ocurre en Uspallata, donde el acceso a la ruta principal está bloqueado", señaló Gustavo “Pollo” López Torres, concejal y candidato a la reelección en la lista Primero Sauce Viejo, dentro del espacio Más para Santa Fe, que lleva a Ramiro Serra como candidato a intendente.

A pesar de los reiterados reclamos de los vecinos, hasta el momento no se ha implementado ninguna solución concreta. “Desde la Municipalidad no han dado respuestas ni presentado un plan de obras para revertir esta situación. No podemos seguir esperando. Las calles deben ser transitables y seguras para todos”, afirmó López Torres.

Preocupa el estado de las calles en varios sectores de Sauce Viejo.

Ante este escenario, el concejal se comprometió a presentar pedidos de informes en el Concejo Deliberante para exigir que el Ejecutivo municipal actúe de manera inmediata. Además, destacó la necesidad de un plan integral de infraestructura vial, que contemple el mejorado de las calles con materiales adecuados, la optimización del sistema de desagües pluviales y un cronograma de mantenimiento preventivo.

“La solución no es solo tapar pozos cuando el problema ya está instalado. Necesitamos un plan serio, con obras bien ejecutadas y una planificación a largo plazo que evite que cada lluvia deje intransitables nuestras calles”, remarcó.

Desde su espacio, López Torres y su equipo trabajan en una propuesta que garantice calles seguras y transitables en todos los barrios de Sauce Viejo, con la firme convicción de que la infraestructura vial es clave para la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo de la ciudad.

“Los sauceños merecen vivir en una ciudad mejor, con calles en condiciones, sin el temor de quedar aislados cada vez que llueve. Vamos a insistir con nuestro pedido, porque no podemos naturalizar esta falta de respuestas”, concluyó el edil.