Escándalo $LIBRA: piden secuestrar los celulares de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni

La Justicia recibió un pedido para ampliar la investigación por la maniobra de la cripto $LIBRA. La presentación, hecha por el abogado Gregorio Dalbón, exige el secuestro de los teléfonos celulares del presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según detalla la solicitud, se requieren pericias sobre comunicaciones y archivos digitales. La petición ya está en manos del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación sobre el escándalo cripto.

En detalle, Dalbón solicitó a Taiano el secuestro de los dispositivos de los funcionarios "a los fines de realizar un peritaje integral sobre las comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que puedan guardar relación con los hechos investigados”.

“En atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para asegurar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados”, requirió el letrado.

La medida fue solicitada junto a prueba que “permite sostener que Karina Milei ha mantenido diversas reuniones con Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en la maniobra investigada”. Además, Dalbón advirtió que en los últimos días, trascendieron conversaciones de Hayden Davis en las cuales afirmó "controlar a Javier Milei mediante el pago de sobornos a Karina Milei".

La presentación fue hecha ante el fiscal Taiano, quién tiene delegada la investigación que involucra al Presidente y asesores criptos por lo ocurrido el pasado viernes 14 de febrero, cuando Milei utilizó sus redes sociales para promocionar el proyecto $LIBRA. El funcionario de la Justicia analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

Diputados: especialistas en cripto explicaron el caso $LIBRA y coincidieron en que hubo fraude

Especialistas en criptomonedas y fraudes financieros participaron de una comisión parlamentaria, el pasado martes, para desarrollar qué se conoce del caso y coincidieron en que se concretó una maniobra de "rug pull".

En el inicio del encuentro informativo, el titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática -el cordobés Pablo Carro (Unión por la Patria)- anticipó nuevas convocatorias desde la semana que viene cuando ya esté iniciado el período de sesiones ordinarias "para tratar de develar y entender qué está pasando". Además, apuntó que el rol del Presidente en la estafa "es un escándalo global, pero pareciera que en la Argentina no tiene el lugar que se merece".

Del encuentro participaron diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, cuyo presidente, el porteño Maximiliano Ferraro, señaló: "Necesitamos la mayor indagación y la búsqueda de pruebas porque muchos de nosotros no somos especialistas en esto, queremos tener mayor conocimiento e información de lo que ha sucedido, que consideramos que es un hecho grave". A su vez, ratificó la convocatoria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, "como responsable de la administración pública nacional".

Entre los interlocutores, la periodista especializada Emilse Garzón sintetizó que "es muy importante la influencia de Javier Milei, como en otros casos de estafas de este estilo, en donde se necesita de un personaje para que suba el valor de una criptomonedas o un token" y explicó los motivos por qué "esto fue planificado desde abril del año pasado". "Hay mucho humo sobre estos temas porque se conoce muy poco", agregó.

El especialista y comunicador en programación Maximiliano Firtman consideró que "los hechos que ocurrieron con $LIBRA son claros. Nadie duda de ellos, [...] todo el mundo entendió que hubo un fraude financiero y ese tweet no tendría que haber ocurrido". En ese sentido, entendió que la situación se dio por dos escenarios que confluyeron: "la toma de decisiones desde el desconocimiento" y "hay una epidemia de esquemas Ponzi, estafas piramidales y fraudes financieros".

A su turno, Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, precisó que "blockchain es un sistema de registro de información que es es descentralizado, trazable y transparente. Todo lo que pasa en blockchain queda registrado y no hay manera de modificarlo". Luego de desarrollar cómo fue la maniobra de "rug pull" que protagonizó Milei, pidió que el Poder Legislativo evalúe una "Ley $LIBRA" para evitar "estas maniobras fraudulentas del mercado. La dinámica que tiene este mercado requiere de una legislación específica".

El abogado Laureano Bielsa, especializado en finanzas y criptoactivos, subrayó que no hay necesidad de una nueva legislación para sancionar esta causa, dado que se puede catalogar como estafa: "hubo un ardid o daño, que se configura porque hay una promesa de valor, que es financiar empresas pero se ofrece un instrumento inidóneo para eso" y "hubo una desapoderación patrimonial de las víctimas". "Acá está muy claro que es Milei el que efectúa el engaño, pero no está claro es si hay o no una autoría mediata", planteó y concluyó: "Acá el problema no es la tecnología, sino los estafadores".