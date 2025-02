Alonso: "La propuesta no solo es insuficiente, sino que no da cuenta de lo que hemos perdido"

Luego de la Asamblea Provincial de AMSAFE, el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, fundamentó la decisión de rechazar la propuesta salarial del Gobierno provincial y convocar a un paro para el 24 de febrero. Según Alonso, la oferta es "totalmente insuficiente" y no responde a las necesidades de los docentes ni de los jubilados.

"La propuesta se tendría que haber mejorado, pero además el Gobierno tendría que haber dado la posibilidad de discutir en el ámbito paritario de qué manera se podía mejorar. Nosotros diferimos cuando dicen que no hay recursos. ¿Cómo no haber recursos en una provincia tan rica como Santa Fe? Me parece que los recursos están concentrados en muy pocas manos y lo que hay que hacer es distribuirlos", afirmó el dirigente sindical.

Alonso también cuestionó los plazos de pago y el impacto sobre los jubilados: "¿Le parece justo que un compañero jubilado termine percibiendo 40.000 pesos de aumento recién en el mes de mayo? Que a su vez le metan la mano con el 2% del aporte obligatorio, este aporte solidario. Que a su vez cobren los incrementos salariales a los 60 días".

El titular de AMSAFE criticó además la postura del Gobierno provincial ante el conflicto: "Yo creo que el Gobierno se equivoca si cree que la confrontación es con la comunidad educativa. La comunidad educativa ha demostrado que acompaña a los maestros y profesores, porque sabe que lo que nosotros estamos llevando adelante es una pelea que tiene que ver con el salario, pero también con las condiciones de trabajo".

Finalmente, Alonso rechazó las amenazas de descuentos por los días de paro y las estrategias para debilitar la medida de fuerza. "En vez de preocuparse por extorsionarnos con los descuentos, incitando a los padres a que lleven a sus hijos a la escuela cuando hay paro, con el premio que es el presentismo, deberían destinar más recursos a la educación", concluyó.