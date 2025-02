El senador nacional Marcelo Lewandowski solicitó hoy en el recinto de la Caìmara Alta el inmediato tratamiento de los proyectos relacionados al seguimiento de la Licitacioìn Puìblica Nacional e Internacional para operacioìn y mantenimiento del sistema de senÞalizacioìn y tareas de dragado de la Viìa Navegable Troncal (VNT). "Parece que los temas vinculados a la produccioìn no le interesan ni al gobierno nacional ni a sus socios”, sostuvo el senador nacional al plantear una cuestioìn de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por la anulacioìn del proceso licitatorio de la Viìa Navegable Troncal.



"Este proyecto de comunicacioìn tiene que ver con un hecho puntual muy importante: el 80% de las exportaciones nacionales salen por la Viìa Navegable Troncal. No es un dato menor y nosotros dejamos que la Caìmara de Senadores junto con la Caìmara de Diputados veamos pasar sin incidencia un tema tan importante para nuestras provincias. ¿No podemos votar este proyecto? Lo hemos presentado. Estamos todos de acuerdo. Se le dio privilegio. ¿Cuaìndo vamos a conformar la Bicameral?”, sostuvo.



"El 12 de febrero el vocero presidencial anuncioì la anulacioìn del proceso licitatorio y fundamento la decisioìn oficial en presuntas presiones ejercidas por sectores políticos, empresariales y mediáticos con el objetivo de modificar los estaìndares técnicos del pliego y favorecer determinados intereses. Además, se intentó desacreditar el proceso acusando al gobierno de direccionamiento a favor de una empresa en particular de ser excesivamente exigente y de incurrir en hechos de corrupción”, recordó el senador nacional.



Asimismo Lewandowski citó las afirmaciones que realizó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, InÞaki Arreseygor, quien afirmó: “Hubo un grupo de vivos que operaron el vaciamiento de la oferta de esa licitacioìn para frustrarlo en desmedro de los productores argentinos. Desde que se lanzoì la licitacioìn nos acusaron que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual con la clara intencioìn de sabotear el proceso”.



"Esto que estaì pasando nos parece un hecho realmente grave que necesita una aclaración urgente. Hemos presentado un proyecto de comunicacioìn acompanÞado por otros senadores de mi bloque en el cual pedimos saber cuaìl es la base legal y normativa especiìfica en la que el Gobierno Nacional sustenta su decisioìn de anular el proceso. ¿Sobre queì evidencia concreta y verificable del Poder Ejecutivo fundamenta su afirmacioìn de que hubo presiones externas para modificar los estaìndares del pliego teìcnico? ¿Se ha identificado a los responsables de esas presiones? ¿Quieìnes son? ¿Quieìnes fueron los funcionarios responsables de la redaccioìn del pliego y de la supervisioìn del proceso licitatorio? ¿Se ha iniciado alguna auditoriìa, un sumario administrativo? ¿Cuaìles son los costos, ya que tanto se habla del deìficit fiscal, queì significa para el país o cuaìles seraìn los costos que le van a significar al país dar por anulado este hecho; hay una empresa que se presentoì y la dejan fuera del pliego licitatorio?", detalló el santafesino.



Lewandowski, del mismo modo, solicitoì al Ejecutivo que se pronuncie sobre un tema fundamental como lo es la cuestioìn del medio ambiente. "El dictamen de la Procuraduriìa de Investigaciones Administrativas (PIA) del 11 de febrero de 2025 evidenció la falta de evaluacioìn de impacto ambiental previa al llamado a licitación, que es un requisito establecido por la Ley General del Ambiente 26.675 y en aquel momento dijimos que tal como estaban los pliegos era una licitacioìn en donde se deja todo en manos del oferente, del que gane. El que gane va a poder hacer hasta su propia evaluacioìn ambiental", argumentoì.



En ese sentido el senador recordó que "hace un par de anÞos este mismo proyecto, presentado por la senadora Mariìa de Los Aìngeles Sacnun, tuvo unanimidad en esta Caìmara para seguir el proceso licitatorio de la viìa navegable troncal”. “Hoy parece que los temas vinculados a la produccioìn temas vinculados a la produccioìn no le interesan ni al gobierno nacional ni a sus socios en esta Caìmara. Pero siì nos interesa a un grupo importante que lamentablemente no lo podemos poner en valor, asiì como la situacioìn tanto del campo, como de la industria, como de la ciencia y la tecnologiìa y todas las aìreas de produccioìn estaìn seriamente danÞadas en el contexto nacional”. "En este país se cayeron 12.638 empresas entre noviembre de 2023 y mismo mes de 2024", enfatizoì.



Por uìltimo realizó un llamado a sus colegas: "Pensemos que la gente se estaì quedando sin laburo, penseìmoslo bien. Miren las estadiìsticas, miren realmente lo que está ocurriendo en todo el país en donde no alcanza con ver algunos nuìmeros que pueden ser positivos, porque realmente el resto la está pasando muy mal".