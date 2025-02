Asistencia Perfecta: Provincia amplía el incentivo a preceptores y secretarios

En el marco del Programa Asistencia Perfecta, el Ministerio de Educación de la provincia incluirá a partir de marzo a los preceptores y secretarios de escuelas públicas y privadas en el pago de un incentivo económico que viene implementando desde el año pasado y que hasta ahora alcanzaba solo a los docentes.

Así lo anunciaron este miércoles los ministros de Educación, José Goity, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, durante una conferencia de prensa que brindaron en Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, en la que también se confirmó que el próximo lunes 24 de febrero dará inicio el ciclo lectivo en toda la provincia.

Allí, Goity explicó que entre las medidas implementadas desde el inicio de la gestión “se mejoró el uso de los recursos, y a partir de este ahorro podemos hoy anunciar una ampliación del premio a la asistencia perfecta para secretarios y preceptores del sistema educativo”.

Respecto de esta medida, el ministro explicó que “en el sistema educativo siempre nos planteamos que tiene que primar un criterio de justicia, de equidad, y de reconocimiento”, y remarcó en ese sentido que “los preceptores acompañan las trayectorias educativas de los alumnos en el aula y están todos los días en la escuela, por eso también deben tener este beneficio”, al igual que los secretarios, que “son un elemento importante en la gestión cotidiana de la educación y de los establecimientos; son una asistencia muy importante al equipo directivo y permiten administrar eficientemente el sistema”.

Finalmente, Goity agregó que “el criterio de aplicación va a tener la misma dinámica que tiene el incentivo para los docentes frente al aula y como requisito no van a tener que tener inasistencias”, y que incluye a quienes se desempeñan en establecimientos escolares gestión pública y privada, alcanzando a 4.284 agentes en el sector oficial y 1.580 agentes en el sector privado, y cobrarán este beneficio a partir de abril próximo.

Pagos de enero y febrero

Durante el encuentro con los medios de prensa también se informó que este viernes 21 de febrero se abonará el premio del Programa Asistencia Perfecta correspondiente a enero, que alcanza a 62.040 docentes y directivos de gestión pública y privada, con un monto de inversión que asciende a $ 3.608.254.252.

Mientras, respecto al pago del incentivo correspondiente a febrero, los mismos agentes que cobrarán el viernes 21 recibirán el reconocimiento siempre y cuando no registren inasistencias durante el mes en curso. “Esta modalidad no operó en enero porque no había asistencia posible, pero en febrero lo cobrarán quienes no registren inasistencias”, se indicó. Hay que tener en cuenta que en febrero sólo hay una semana de clases.

Al respecto, Goity recordó que “el premio mensual son de 72.634 pesos, y para aquel que tiene dos cargos son 145.000 pesos; y el premio trimestral son 108.000 pesos para el que revista un cargo, y 217.000 pesos para el que tiene dos cargos”.

El 24 comienzan las clases

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Educación confirmó que “este 24 de febrero en la provincia de Santa Fe empiezan las clases: vamos a tener clase de manera regular, y esto va a ser una fiesta para cada una de las familias santafesinas. Todas las escuelas de Santa Fe van a tener actividades el 24 de febrero, como corresponde y como debe ser, por lo que los padres tienen que llevar a los chicos a la escuela ese día”, sostuvo.

Equilibrio fiscal y administración justa

En otro tramo de la conferencia de prensa el ministro Bastia remarcó que el premio a la asistencia es posible porque “todos los compromisos que asume el Estado santafesino lo hace en función de un gran valor, que es el equilibrio fiscal, el orden de las cuentas públicas, y la responsabilidad en la toma de decisiones, que para nosotros son valores centrales”.

Asimismo, agregó que “no tomamos ninguna medida de carácter populista: nosotros somos muy responsables con los recursos, de los que hacemos una sana administración y con una justa distribución dentro de todo el sector público, con un estado ordenado, disciplinado y con equilibrio fiscal”.