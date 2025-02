Diego Schwartzman perdió en el Argentina Open y se retiró del tenis

El Buenos Aires Lawn Tennis Club define este jueves los últimos cuatro lugares para los cuartos de final del ATP 250 Argentina Open, que se disputa hasta el domingo que viene en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. En el primer turno de la cancha Guillermo Vilas, Federico Coria (115) hizo todo lo que estaba a su alcance, pero Joao Fonseca (99) logró revertir el marcador y se quedó con el pase a la siguiente instancia. En el siguiente match, se definió el retiro de Diego Schwartzman del tenis. El Peque cayó en sets corridos ante el español Pedro Martínez, que ocupa el puesto 41 del ranking ATP, por 6-2.

La acción comenzó a las 13:30 con el duelo entre el brasileño y el albiceleste, quien ingresó al cuadro principal como Lucky Loser tras la baja del italiano Francesco Passaro. El carioca, con el 4-6, 6-4 y 6-2 obtenido este jueves, alcanzó los 16 triunfos en sus últimos 18 partidos. En la fase previa, Fonseca se había impuesto con autoridad en la ronda de 32 al también argentino, Tomás Etcheverry (44). El Mojarra, por su parte, llegó a estar entre los mejores 16 del torneo después de haber vencido el miércoles al francés Hugo Gaston (91), por 6-3 y 6-2.

A continuación, pasadas las 15.30, comenzó el partido que nadie quería: el posible adiós de Diego Schwartzman como profesional. El español Pedro Martínez (41°) aprovechó al máximo el desgaste que sufrió El Peque en su partido maratónico del miércoles y se impuso con un contundente 6-2 y 6-2.

El miércoles, Diego había eliminado al chileno Nicolás Jarry en un duelo que demandó poco menos de tres horas en pista (7-6, 4-6 y 6-3). Tras el triunfo del miércoles, Schwartzman sostuvo: “No esperaba ganar. Ya estaba preparado para llorar media hora antes, pero se fue dando el partido para ganarlo. La verdad es que es increíble -interrumpe su alocución por las lágrimas que lo invadieron-. Siendo honesto, no sé cuándo generé esto. Es tan simple como la frase trillada de no me alcanzan las palabras para agradecer”.

Más tarde, no antes de las 18:30, se dará el debut del segundo preclasificado del torneo, el danés Holger Rune (12), que deberá medirse ante el local Mariano Navone (47). El historial marca que el único enfrentamiento entre ambos quedó en manos del escandinavo. Fue el año pasado, en la primera ronda del Master 1000 de Madrid, y el tanteador dejó un peleado 5-7, 7-6 (2) y 6-4. El oriundo de la localidad bonaerense de 9 de Julio accedió a los octavos después de haber eliminado a su compatriota Francisco Comesaña (84) el lunes pasado.

Cerrando la jornada, no antes de las 20:00, el italiano Lorenzo Musetti (16), tercer preclasificado, se medirá ante el francés Corentin Moutet (66).

Sin dudas, una jornada llena de emociones y grandes partidos en un Argentina Open, que el jueves tendrá definidos sus cruces de cuartos de final, donde esperan el alemán Alexander Zverev, Francisco Cerúndolo, el brasileño Thiago Seyboth Wild y el serbio Laslo Djere.