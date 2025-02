"El intendente es el único responsable": dura crítica del presidente de la Vecinal Sarmiento por la falta de agua

En el marco de la manifestación de vecinos autoconvocados por la falta de agua en Santo Tomé, el presidente de la Vecinal Sarmiento, Ernesto Larumbe, expresó su preocupación por la ausencia de soluciones concretas y apuntó directamente al intendente Miguel Weiss Ackerley como el principal responsable de la crisis del servicio.

Larumbe sostuvo que el Poder Ejecutivo es el único responsable de garantizar el acceso al agua potable y cuestionó la gestión municipal: "Claramente la responsabilidad es del Poder Ejecutivo. No se puede justificar diciendo que este problema viene de lejos. El intendente fue concejal durante ocho años, debería conocer bien los atrasos en la infraestructura y tener un plan para revertir este deterioro".

En su análisis, el dirigente vecinal subrayó que la gestión municipal debe priorizar los problemas estructurales que afectan a la población y no excusarse en la herencia recibida: "No se trata solo de reconocer que la crisis viene de antes, sino de presentar soluciones. No se ve una planificación real para mejorar el servicio, y los vecinos seguimos padeciendo las consecuencias".

Finalmente, Larumbe remarcó la necesidad de que el intendente asuma su responsabilidad y tome medidas urgentes para garantizar el acceso al agua en todos los barrios de la ciudad. "Los problemas de infraestructura deben ser atendidos con urgencia. La falta de agua no es un tema menor, es un derecho básico y fundamental para todos los vecinos".