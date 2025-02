Donald Trump comienza a negociar con Egipto y Jordania para ejecutar su plan en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al rey Abdalá II de Jordania y al presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, en el marco de su controvertida iniciativa para tener el control sobre Gaza.

El plan implica desplazar a cerca de 2 millones de palestinos, tomar el control territorial de la Franja e iniciar un proceso de reconstrucción que se extendería por 15 años. Sin embargo, ambos mandatarios árabes ya adelantaron su rechazo a esta estrategia geopolítica del presidente estadounidense.

El rechazo de Jordania y Egipto es respaldado por Arabia Saudita, un actor clave en la estrategia de Trump. La idea del líder republicano es que Riad pueda contrarrestar la influencia de Irán mediante un acuerdo diplomático con Israel, pero el príncipe Mohamed bin Salmán descarta esta posibilidad.

De hecho, el monarca saudí le adelantó a Stevie Witkoff, enviado de Trump para Medio Oriente, que solo aceptaría un pacto con Israel si el primer ministro Benjamin Netanyahu reconoce la existencia de un Estado palestino, algo que, en el actual contexto, parece inviable.

A pesar del rechazo de los países árabes, Trump, con el aval de Netanyahu, propuso transformar Gaza en un destino turístico sobre el Mediterráneo. «Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo allí», afirmó el presidente estadounidense, y agregó que la región podría convertirse en «la Riviera del Medio Oriente».

La iniciativa fue anunciada en una conferencia en el Salón Este de la Casa Blanca, donde el primer ministro israelí se mostró sonriente, reforzando la alianza entre ambos gobiernos.Sin embargo, el plan generó un fuerte rechazo por parte de Hamas. Sami Abu Zuhri, vocero de la organización, calificó la propuesta como «una receta para crear caos y tensión en la región» y aseguró que «nuestro pueblo en Gaza no permitirá que estos planes se hagan realidad».

Desde la organización terrorista insistieron en que lo que se necesita es «el fin de la ocupación y la agresión, no la expulsión de los palestinos de su tierra».

La iniciativa de Trump también pone en riesgo la tregua entre Israel y Hamas, cuyo acuerdo contempla la liberación de 33 rehenes judíos en la primera fase y el retiro progresivo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la segunda etapa.

Mientras tanto, se esperaba que este fin de semana las delegaciones de Israel y Hamas viajaran a Doha para continuar con las negociaciones mediadas por el emir Tamim Bin Hamad Al Thani. No obstante, hasta anoche no se había confirmado la llegada de los representantes, lo que podría derivar en una ruptura de la tregua si Hamas no libera a los tres rehenes que tiene en su poder dentro de las próximas 48 horas.