Alvizo y Zamora criticaron al intendente por la falta de agua y exigen "que se ponga a trabajar para darle respuesta a los vecinos"

La crisis del agua en nuestra ciudad sigue generando repercusiones. En este contexto, los concejales del Partido Justicialista, Rodrigo Alvizo y Rosana Zamora, criticaron con dureza al intendente Miguel Weiss Ackerley, a quien responsabilizaron por la falta de respuestas a un problema que afecta a miles de vecinos.

"Estamos muy indignados con esta situación porque es algo que veníamos advirtiendo en las sesiones del Concejo, en reuniones con vecinalistas y vecinos. El intendente, cuando era concejal, ya estaba al tanto de esto", afirmó Alvizo.

El edil justicialista sostuvo que "esto era la crónica de una muerte anunciada", ya que el problema "se viene agravando desde hace tiempo, como ocurre con otros servicios en la ciudad". En esa línea, mencionó que la situación del agua no es un caso aislado, sino que se suma a otras falencias, como la recolección de residuos, el estado de las calles y la falta de desmalezado.

Asimismo, Alvizo informó que solicitaron una sesión extraordinaria del Concejo para exigir informes sobre los planes de acción que implementará el Ejecutivo municipal. "Queremos que el intendente explique qué piensa hacer con el tanque de agua que anunció, cómo garantizará el suministro y qué medidas tomará respecto al acueducto", precisó. También adelantó que elevarán la problemática al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), a la Defensoría del Pueblo y a Aguas Santafesinas.

Por su parte, la concejala Rosana Zamora coincidió en sus críticas al Ejecutivo local y cuestionó que el intendente responsabilice a la gestión anterior. "Él dice que las redes se extendieron con fines electorales, pero en noviembre del año pasado autorizó una extensión en 14 domicilios del barrio Dos Rutas. Si sabía que no había presión, mal utilizó los recursos y terminó haciendo proselitismo", disparó.

Además, Zamora hizo hincapié en que los vecinos del cuadrante afectado pagan por un servicio con agua de acueducto y ahora se les propone abastecerse de perforaciones. "Nos dijeron que el agua del acueducto era de mejor calidad, pero ahora nos quieren hacer retroceder", manifestó.

"Me parece que el intendente municipal tiene que ponerse a trabajar, algo que no ha hecho y no hace. Debe ponerse a trabajar y darle respuesta a los vecinos", afirmó.

Por último, la concejala también apuntó al contexto nacional y provincial, destacando que la falta de recursos para obras de infraestructura responde, en parte, a la ausencia de financiamiento del gobierno nacional. "El ENHOSA era el organismo que financiaba estos proyectos, pero hoy el gobierno de Milei cerró las puertas y los recursos ya no llegan", concluyó.