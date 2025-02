Tiroteo en una escuela de Suecia: la policía confirmó al menos diez muertos

Alrededor de 10 personas murieron el martes en un tiroteo en un centro educativo de Suecia, incluido el presunto autor de los disparos, en el ataque escolar más mortífero de la historia del país escandinavo.

Las autoridades habían dicho inicialmente que varias personas habían resultado heridas en el Campus Risbergska, un centro de enseñanza secundaria para jóvenes adultos en la ciudad de Orebro, pero no habían informado de ninguna víctima mortal.

Los atentados en centros escolares son relativamente raros en Suecia, pero el país ha sufrido tiroteos y atentados con bomba relacionados con la violencia de bandas que matan a decenas de personas cada año.

“Alrededor de 10 personas han muerto hoy”, declaró a la prensa el jefe de la policía de Orebro, Roberto Eid Forest, quien añadió que la policía “no podía ser más específica sobre el número debido a la gran cantidad de heridos”.

Dijo que la policía aún no conocía el móvil, pero que creía que el autor de los disparos había actuado solo. “Es un acontecimiento terrible. Es excepcional, una pesadilla”, dijo Forest.

La policía no reveló ninguna información sobre la identidad o la edad de los fallecidos, ni si eran alumnos o profesores de la escuela.

Varios medios de comunicación informaron de que el presunto autor de los disparos se apuntó a sí mismo, pero la policía no quiso confirmar esas informaciones.

El tiroteo tuvo lugar en Orebro, a unos 200 km al oeste de Estocolmo, en la escuela Risbergska para adultos que no completaron su educación formal o no obtuvieron las calificaciones necesarias para continuar estudios superiores. Está situada en un campus que también alberga escuelas para niños. El incidente se registró después de que muchos alumnos se habían ido a casa tras un examen nacional.

Forest dijo que la policía recibió los primeros informes de un tiroteo en la escuela a las 12:33 pm (11.33 GMT), pero no pudo especificar cómo se desarrolló. “Hemos estado trabajando sobre la base de que había violencia mortal en curso dentro de la escuela”, dijo Forest.

También se cree que el atacante llevaba algún tipo de equipo para crear humo en el interior de la escuela, añadió.

Dos profesores del Campus Risbergska, Miriam Jarlevall y Patrik Soderman, declararon al diario Dagens Nyheter que oyeron disparos en un pasillo.

“Los estudiantes vinieron y dijeron que alguien estaba disparando. Luego oímos más disparos en el pasillo. No salimos, nos escondimos en nuestros despachos”, dijeron.

“Hubo muchos disparos al principio, luego hubo silencio durante media hora y después empezó otra vez. Estábamos tumbados bajo nuestros escritorios, encogidos”.

Algunos testigos dijeron a los medios de comunicación suecos que habían oído lo que creían que eran disparos automáticos.

Por su parte, la cadena de televisión sueca TV4 informó de que la policía había registrado el domicilio del sospechoso en Orebro a última hora de la tarde del martes.

Dijo que el sospechoso tenía unos 35 años y tenía licencia para portar armas y no tenía antecedentes penales, pero no dio detalles sobre su identidad. La policía no ha confirmado esa información.

Los estudiantes de varias escuelas cercanas fueron encerrados durante varias horas “por razones de seguridad” antes de ser liberados gradualmente, dijo la policía.

“Es un día muy doloroso para toda Suecia”, escribió en X el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

“Mis pensamientos están también con todos aquellos cuya jornada escolar normal fue sustituida por el horror. Estar confinado en un aula temiendo por tu propia vida es una pesadilla que nadie debería tener que experimentar”. Kristersson, que dijo que el Gobierno estaba “siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos”.

Una madre cuyo hijo permaneció varias horas encerrado en su escuela cercana durante la operación policial declaró a la agencia de noticias AFP que estaba “conmocionada” y “enfadada”.

“Mi hijo está en esta escuela detrás de nosotros, ellos también están encerrados. Tienen que esconderse, así que estoy esperando a que evacúen”, dijo Cia Sandell, de 42 años.

“Esto es una locura, una locura total. Estoy enfadada, conmocionada. Esto no debería ocurrir”, afirmó.

Aunque este tipo de tiroteos son poco frecuentes, otros incidentes violentos han sacudido las escuelas suecas en los últimos años.

En marzo de 2022, un estudiante de 18 años mató a puñaladas a dos profesores en un instituto de la ciudad meridional de Malmo.

Dos meses antes, un joven de 16 años fue detenido tras herir con un cuchillo a otro alumno y a un profesor en un colegio de la pequeña ciudad de Kristianstad.

En octubre de 2015, tres personas murieron en un ataque de motivación racial en una escuela de la ciudad occidental de Trollhattan a manos de un agresor armado con una espada que posteriormente fue abatido por la policía.